Γεραπετρίτης σε Ράμα: Προφανής απόκλιση από την ευρωπαϊκή δικαιοκρατία η κράτηση Μπελέρη

Τη συνεχιζόμενη προσωρινή κράτηση του Φρέντι Μπελέρη και την απόρριψη του αιτήματός του, έτσι ώστε να μπορέσει να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντα του, τα οποία του απέδωσε ο λαός της Χειμάρρας, έθεσε στον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Εντι Ράμα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως δήλωσε μετά το πέρας της επίσκεψής του στα Τίρανα.

«Η συνεχιζόμενη αυτή απόρριψη συνιστά μία προφανή απόκλιση από την ευρωπαϊκή δικαιοκρατία και βεβαίως από το τεκμήριο αθωότητας» τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης. Επιπλέον, δήλωσε πως συζήτησε με τον Εντι Ράμα θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις.

Νωρίτερα, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον αλβανό ομόλογό του Ιγκλι Χασάνι.

Κατά την παραμονή του στα Τίρανα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, καθώς και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας.

«Ενημερώθηκα τόσο για ζητήματα που αφορούν την ομογένεια, όπως κατεξοχήν την απαίτηση να υπάρχει ακεραιότητα στη διαδικασία απογραφής που εξελίσσεται αυτήν την ώρα στην Αλβανία, όσο, βεβαίως, και για το σπουδαίο εκπαιδευτικό, ποιμαντικό και πολιτιστικό έργο που επιτελεί η Αρχιεπισκοπή, το οποίο θα στηρίξει η ελληνική πολιτεία όπως το έπραξε και τα προηγούμενα χρόνια» υπογράμμισε στη δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών.

Πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφτηκε την πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα.

FM George Gerapetritis during today's visit at the Embassy of Greece in Tirana

Σημειώνεται πως ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας του Βερολίνου για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την εκ περιτροπής προεδρία της οποίας ασκεί η Αλβανία. Πρόκειται για μία διαδικασία, την οποία εκκίνησε η Ελλάδα όταν το 2003 στην Ατζέντα Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε ο ευρωπαϊκός δρόμος των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων.

«Αυτή είναι Συνθήκη για την ευημερία και την ειρήνη της ευρύτερης περιοχής, υπό τους όρους, βεβαίως, τους οποίους έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

FM George Gerapetritis participates in the FMs’ Meeting of the #BerlinProcess for the #WesternBalkans tdy in Tirana.

O ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει στη Σύνοδο ΥΠΕΞ της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, που πραγματοποιείται σήμερα στα Τίρανα. pic.twitter.com/dFEw4Arozu

