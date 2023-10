Γάζα: Σε βίντεο της Χαμάς μία όμηρος εκλιπαρεί να τη φέρουν πίσω στο Ισραήλ

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα βίντεο με μία από τις ομήρους που απήγαγε στη διάρκεια της θηριωδίας των μελών της στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, που στοίχισε την ζωή σε 1.400 αμάχους.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι ισραηλινοί και υπήκοοι άλλων χωρών που απήχθησαν από τους τρομοκράτες το «Μαύρο Σάββατο», φτάνουν τους 199, ενώ σύμφωνα με τη Χαμάς είναι περισσότεροι.

Στο βίντεο η νεαρή γυναίκα φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο χέρι και ένα μέλος ιατρικού προσωπικού, το πρόσωπο του οποίου δεν φαίνεται, περιποιείται το τραύμα της.

Η γυναίκα δηλώνει ότι είναι η 21χρονη Μία Σεμ, μία Γαλλοϊσραηλινή που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ στην έρημο, και ζητεί να επιστρέψει στην οικογένειά της το ταχύτερο δυνατό.

#Hamas terrorists released a video of an Israeli hostage, her eyes filled with fear. How many tears have those eyes shed? They tortured her, broke her hand, and forced her to say, 'it's all well".

We must unite from Belgium to the USA against these terrorists.#Israel #Gaza pic.twitter.com/ybhHGPgLnO

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 16, 2023