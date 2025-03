Γάζα: Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες για τη συνέχιση της εκεχειρίας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε τη Δευτέρα τη Χαμάς με συνέπειες που «δεν μπορεί να φανταστεί» αν δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, εν μέσω χάσματος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συνέχεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Είναι καιρός να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας η ελευθερία να φύγουν», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ, αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να φύγουν οι κάτοικοι από τη Γάζα και να πάρουν τον έλεγχο οι ΗΠΑ.

Την Τρίτη, διεξάγεται έκτακτη αραβική σύνοδος στο Κάιρο για να εξεταστεί σχέδιο για το μέλλον της Γάζας, εναλλακτικό σε αυτό του αμερικανού προέδρου, που προκάλεσε κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο.

«Λέω στη Χαμάς: αν δεν απελευθερώσετε τους ομήρους μας, θα υπάρξουν συνέπειες που δεν μπορείτε ούτε να τις φανταστείτε», είπε στο Κοινοβούλιο ο ισραηλινός πρωθυπουργός, στη διάρκεια μίας επεισοδιακής συνεδρίασης, καθώς συγγενείς ομήρων και θυμάτων της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου ζήτησαν να παραστούν στην αίθουσα αλλά τους απώθησαν βίαια οι φρουροί.

Violent fight between bereaved parents and police officers after they were blocked from entering the Knesset plenum pic.twitter.com/lfAEKKtWEC

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ πως προσπαθεί να οδηγήσει σε «κατάρρευση» την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

Από τους 251 ομήρους, 59 εκτιμάται πως παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους, τουλάχιστον οι 35 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Αφού τυπικά ολοκληρώθηκε το Σάββατο η πρώτη φάση της συμφωνίας ανακωχής, το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ως αποτέλεσμα, από την Κυριακή, το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι 2,4 εκατ. κάτοικοι υπό πολιορκία είναι αντιμέτωποι με μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Violent clashes broke out between Knesset guards and the bereaved families of 7 October victims. The guards were trying to stop the families from entering the viewing platform and making interruptions to Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/OKXnmf6Czl

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 4, 2025