Γάζα: Οι Ισραηλινοί συνέλαβαν 358 «μέλη» της Χαμάς στο νοσοκομείο αλ-Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε εκατοντάδες ενόπλους της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, ανάμεσά τους και αξιωματούχους ασφαλείας και στρατιωτικούς διοικητές, στη διάρκεια των νέων επιχειρήσεών τους στο κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας, η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας και συνεχίζεται, σύμφωνα με εκπρόσωπο των IDF (ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων).

Τα ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας τα ξημερώματα της Δευτέρας και έκτοτε επιχειρούν μέσα στο συγκρότημα της ιατρικής δομής, το οποίο συνδέεται με το εκτεταμένο δίκτυο τούνελ της Χαμάς, που αποκάλυψαν οι IDF τον Νοέμβριο.

Η τρομοκρατική οργάνωση είχε στήσει κέντρο επιχειρήσεων και αποθήκες όπλων κάτω από το νοσοκομείο, ενώ χρησιμοποιούσε και τμήματα του νοσοκομείου για ανακρίσεις κρατουμένων και την κράτηση ομήρων.

Σύμφωνα με τον υποναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι, στη διάρκεια της νέας επιχείρησης, έως το πρωί της Παρασκευής, τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 150 ενόπλους και είχαν συλλάβει περισσότερους από 650 υπόπτους, περιλαμβανομένων 358 μελών των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Ανάμεσά τους βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σημείωσε ότι μονάδες των ειδικών δυνάμεων χρησιμοποίησαν «τακτικές εξαπάτησης» για να αιφνιδιάσουν τους τρομοκράτες και επέφεραν σοβαρό πλήγμα στη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τρεις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί διοικητές του Ισλαμικού Τζιχάντ και δύο αξιωματούχοι της Χαμάς υπεύθυνοι για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη καθώς και άλλα στελέχη της οργάνωσης αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια.

«Οσοι δεν παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας, πολέμησαν εναντίον των δυνάμεών μας και εξουδετερώθηκαν», διευκρίνισε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη, ο Χαγκάρι.

Προς το παρόν, η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Το νοσοκομείο αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας πριν το ξέσπασμα του πολέμου, είναι τώρα μία από τις λίγες υγειονομικές δομές που λειτουργούν εν μέρει στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ εκεί έχουν βρει καταφύγιο και εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

The latest operation conducted in Shifa Hospital was planned weeks ago and kept at a top-secret level. The goal of the operation is to flesh out the remaining Hamas terrorists who were hiding after the significant January offensive. They are no longer fighting as organized units,… pic.twitter.com/U1K0qcP8Ar

— Edward (@DonKlericuzio) March 22, 2024