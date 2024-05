Στίβεν Σιγκάλ: Aπό τις ταινίες καράτε, στο πλευρό του Πούτιν

O ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε για πέμπτη φορά μετά τη νίκη του στις πρόσφατες εκλογές. Στο πλευρό του στάθηκαν διάφοροι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και ο πρωταγωνιστής ταινιών δράσης της δεκαετίας του ’80 Στίβεν Σιγκάλ.

Θα μπορούσε να είναι μια κιτς εκδοχή του Met Gala: ο ηθοποιός φορούσε μια σκούρα ρόμπα και ένα περίτεχνο κολιέ. Είχε έρθει και για να επαινέσει τον Πούτιν. «Είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ηγέτης», είπε στους δημοσιογράφους, «είναι ο καλύτερος».

Η λίστα των καλεσμένων του Κρεμλίνου περιλάμβανε επίσης, όπως γράφει η Telegraph, τον τσετσένο πολέμαρχο Ραμζάν Καντίροφ και τον Αλεξάντερ Ζελνταστάνοφ, γνωστό με το παρατσούκλι «ο χειρουργός», επικεφαλής μιας ομάδας μοτοσικλετιστών με την ονομασία «Νυχτερινοί Λύκοι».

Ακόμη και σε μια τέτοια αξιόλογη παρέα ο Σιγκάλ ξεχώριζε. Εγινε ρώσος πολίτης το 2016, όταν ο Πούτιν τού παρέδωσε αυτοπροσώπως το διαβατήριό του. Το 2023, καθώς πλησίαζε η 12μηνη επέτειος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έλαβε την ανώτερη τιμή του Τάγματος Φιλίας της Μόσχας, το οποίο αναγνώρισε τη «μεγάλη συμβολή του στην ανάπτυξη της διεθνούς πολιτιστικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας».

Αυτή η συμβολή περιλαμβάνει, φυσικά, την υποστήριξή του στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το καλοκαίρι του 2022 ο Σιγκάλ επισκέφθηκε την κατεχόμενη περιοχή του Ντονμπάς, γεγονός που αντιμετωπίστηκε με χλευασμό από το Κίεβο: «Φήμες λένε ότι η τεχνική τρεξίματος τύπου Σιγκάλ θα συμπεριληφθεί στη στρατιωτική εκπαίδευση της Ρωσίας» ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας. «Οι ρώσοι στρατιώτες θα μπορούν τώρα να οπισθοχωρούν από τις θέσεις τους τρέχοντας και κάνοντας περίεργες κινήσεις με τα χέρια».

Ο χλευασμός δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Σιγκάλ. Ο ηθοποιός υπήρξε πάντα μια αντιφατική φιγούρα, ένας σκληρός τύπος του Χόλιγουντ που παράλληλα έκανε εκστρατεία για το περιβάλλον, ένας ήρωας δράσης τρίτης κατηγορίας που πρωταγωνίστησε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είδους, το «Under Siege» («Σε κατάσταση πολιορκίας») του 1992.

Η αντίφαση συνεχίστηκε όταν ο ίδιος αποφάσισε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Πούτιν. Για παράδειγμα, όταν προσχώρησε στο φιλικό προς το Κρεμλίνο κόμμα «Μια δίκαιη Ρωσία – Πατριώτες – για την Αλήθεια», μία από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να προτείνει καταστολή των επιχειρήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον. «Αν δεν μπορούμε να συλλάβουμε ανθρώπους και απλώς τους βάζουμε πρόστιμα, πιθανότατα βγάζουν περισσότερα χρήματα μολύνοντας το περιβάλλον από όσα είναι τα πρόστιμα αυτά» είπε.

Τα διαπιστευτήρια του Σιγκάλ ως υπερασπιστή του περιβάλλοντος, πάντως, είναι πολύ πιο ουσιαστικά από εκείνα του μέσου αστέρα του Χόλιγουντ. Εχει αγωνιστεί κατά του εμπορίου γούνας και το 1999 έλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο της οργάνωσης PETA για την αποτροπή της εξαγωγής μωρών ελεφάντων από τη Νότια Αφρική στην Ιαπωνία.

Ο 69χρονος ηθοποιός δεν έχει μεγάλη παρουσία στους κινηματογράφους εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Ωστόσο η εξέλιξη της καριέρας του έχει αποδειχθεί πολύ πιο περίεργη από οτιδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί το Χόλιγουντ. Υπήρξε σταρ σε ριάλιτι, αστυνομικός, γκουρού πολεμικών τεχνών, μέντορας αρκετών σταρ των μεικτών πολεμικών τεχνών και τώρα φίλος του Πούτιν.

Κάτι παραπάνω από φίλος. Ο Σιγκάλ συνάντησε για πρώτη φορά τον Πούτιν το 2011. Τους σύστησε ο επιχειρηματίας Μπομπ φον Ρόνκελ, ο οποίος είχε τον ρόλο να φέρνει διασημότητες από τις ΗΠΑ σε εκδηλώσεις στη Ρωσία. Οι δυο άνδρες είναι συνομήλικοι και τους αρέσουν οι πολεμικές τέχνες. Εγιναν αμέσως φίλοι. Ενας εκπρόσωπος του Πούτιν έχει πει για τον Σιγκάλ: «Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι (ο Πούτιν) είναι μεγάλος θαυμαστής του, αλλά σίγουρα έχει δει μερικές από τις ταινίες του».

Ο Σιγκάλ είναι ένθερμος υποστηρικτής του καθεστώτος και βγήκε στην τηλεόραση για να αρνηθεί τη ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016. «Το να πιστεύει κάποιος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε οποιαδήποτε σχέση με τον επηρεασμό των εκλογών, ή ακόμα και ότι οι Ρώσοι διαθέτουν αυτό το είδος τεχνολογίας, είναι ανόητο» είπε. Είχε προηγουμένως υπερασπιστεί την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα ως «πολύ λογική».

Στη Ρωσία ο Σιγκάλ λατρεύεται και ως γκουρού των πολεμικών τεχνών. Ο ίδιος έχει πράγματι μακρά ιστορία στις πολεμικές τέχνες. Τη δεκαετία του ’70 έγινε ο πρώτος ξένος που δίδαξε Aikido στην Ιαπωνία. Σχεδόν 50 χρόνια μετά «επιδεικνύει» τις ικανότητές του σε εθελοντές στη Ρωσία, οι οποίοι κάνουν ουρά για να τους ρίξει κάτω. Το θέαμα είναι κάπως γελοίο: στο Open All-Russia Aikido Festival του 2015, για παράδειγμα, ένας υπέρβαρος Σιγκάλ αντιμετώπισε μια πομπή νεαρών μαχητών που προφανώς είχαν εντολή να πέσουν στο ταπί τη στιγμή που εκείνος θα ερχόταν σε επαφή μαζί τους.

Παρότι ξεκάθαρα σκηνοθετημένη, η παράσταση του Σιγκάλ χειροκροτήθηκε ενθουσιωδώς από τους θεατές, οι οποίοι αναμφίβολα γνώριζαν τους στενούς δεσμούς του ηθοποιού με τον Πούτιν. Ωστόσο ο ρώσος πρόεδρος δεν είναι ο μόνος δικτάτορας με τον οποίον έχει συνάψει φιλικές σχέσεις ο Σιγκάλ.

Εχει επίσης φωτογραφηθεί με τον Ραμζάν Καντίροφ από την Τσετσενία, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και τον Αλεξάντερ Λουκασένκο της Λευκορωσίας. Ο άνδρας που αποκλήθηκε «ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη» χάρισε στον Σιγκάλ δυο καρπούζια και ένα καρότο, τα οποία και ξεφλούδισε μπροστά του: «Φάτε, αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία σας» είπε ο Λουκασένκο.

Ολα αυτά δείχνουν τη δίψα των δικτατόρων για επιδοκιμασίες προσωπικοτήτων από τον χώρο του θεάματος.

«(Η σχέση με τον Σιγκάλ) φαίνεται πολύ καλή για τη Ρωσία, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μόνη σε αυτόν τον κόσμο» σχολίασε στην Telegraph ο Στιβ Χολ, πρώην επικεφαλής ρωσικών επιχειρήσεων στη CIA. «Δεν έχουν απομονωθεί, έχουν όλες αυτές τις πολιτιστικές συνδέσεις. Και τις χρησιμοποιούν για να αυξήσουν την εγκυρότητά τους στη Δύση» πρόσθεσε. «Είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση που κάνουν εδώ και πολύ καιρό».

Οταν δεν συναναστρέφεται δικτάτορες, ο Σιγκάλ ισχυρίζεται ότι είναι ένας μετενσαρκωμένος βουδιστής πνευματικός ηγέτης, ή τουλκού. «Ολα τα όντα έχουν μέσα τους τη δυνατότητα να γίνουν Βούδες» είπε ένας διαπρεπής βουδιστής ηγέτης για τον ηθοποιό το 2000. «Με τον Στίβεν Σιγκάλ αντιλήφθηκα ότι αυτή η δυνατότητα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή».

Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν αμφισβητηθεί από την ελίτ του Χόλιγουντ που ασπάζεται τον βουδισμό. «Αν κάποιος είναι τουλκού, αυτό είναι υπέροχο. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν ο ισχυρισμός του Σιγκάλ είναι αληθινός» έχει πει ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Βουδιστής κατά το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του ο ίδιος, αναμφίβολα θα γνωρίζει ότι οι τουλκού ανακαλύπτονται συνήθως ως παιδιά.

Ο Σιγκάλ ισχυρίζεται επίσης ότι είχε καταλυτική επίδραση στις μεικτές πολεμικές τέχνες. Εχει πάρει τα εύσημα για την επινόηση της κίνησης «μπροστινή κλωτσιά». Ανάμεσα σε δικτάτορες και μετενσαρκώσεις, ο ηθοποιός, με κάποιο τρόπο, έχει διατηρήσει και την κινηματογραφική καριέρα του.

Στο «Beyond the Law» («Υπεράνω του Νόμου») του 2019 πρωταγωνίστησε δίπλα στον ράπερ DMX (ο οποίος πέθανε τον περασμένο Απρίλιο), ενώ στο «Attrition» του 2018 υποδύθηκε ένα πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων που έγινε βελονιστής και επιστρέφει από τη σύνταξη για να σώσει ένα νεαρό κορίτσι στην Ταϊλάνδη. Ο Σιγκάλ έγραψε το σενάριο της ταινίας, η οποία τελειώνει με έναν μονόλογο του χαρακτήρα του «για τη διάβρωση των παραδοσιακών αξιών και τη διαφθορά των ασιατικών πολεμικών τεχνών».

Το 2017 ο Σιγκάλ κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση από πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Τζένι ΜακΚάρθι και της ηθοποιού Πόρσια ντε Ρόσι. Η ΜακΚάρθι είπε ότι ο ηθοποιός και ο παραγωγός την πίεσαν να γδυθεί κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης για την ταινία «Σε κατάσταση πολιορκίας 2», το 1995. Υποστήριξε ότι της είπε: «Ξέρεις, αυτό το κομμάτι έχει γυμνό και δεν μπορώ πραγματικά να πω πώς είναι το σώμα σου με αυτό το φόρεμα που φοράς».

Η Ντε Ρόσι ισχυρίστηκε ότι ο Σιγκάλ άνοιξε το φερμουάρ του παντελονιού του σε μια ιδιωτική ακρόαση, ενώ η Τζουλιάνα Μάργκουλις ισχυρίστηκε ότι παρόμοιο περιστατικό της συνέβη με τον Σίγκαλ όταν εκείνη ήταν 23 ετών. Η Σαρλίζ Θερόν έχει πει πως «δεν συμπεριφερόταν πολύ καλά στις γυναίκες».

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς και θέλησε να τους συζητήσει όταν συναντήθηκε με την Κίρστι Γουόρκ του «Newsnight» το 2018. Εκείνος είχε πάει για να μιλήσει για τη σχέση του με τον Πούτιν. Οταν η Γουόρκ μίλησε για το φλέγον ζήτημα, ο Σιγκάλ πέταξε το ακουστικό του και έφυγε από το στούντιο.

Για κάθε «κανονική» καριέρα στον κινηματογράφο, τέτοιοι ισχυρισμοί θα ισοδυναμούσαν με θάνατο. Αλλά τότε η μετοχή του Σιγκάλ στο Χόλιγουντ είχε πέσει ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο Σιγκάλ κατηγορείται επίσης για επίθεση στον ηθοποιό Τζον Λεγκουιζάμο.

«Ημασταν σε πρόβες για την ταινία “Executive Decision”» θυμάται ο Λεγκουιζάμο. «Παίζω τον λοχία του, μπαίνουμε για πρόβες και μου λέει: “Εγώ κάνω κουμάντο. Ο,τι λέω είναι νόμος. Διαφωνεί κανείς;”. Γέλασα επειδή ακουγόταν σαν καθυστερημένος. Με άρπαξε και με χτύπησε με μια κίνηση τάε κβον ντο, ρίχνοντάς με κάτω».

Το 2003, ο Σιγκάλ ήρθε επίσης σε σύγκρουση με το οργανωμένο έγκλημα, μετά τη διαμάχη του με έναν παραγωγό ο οποίος υποτίθεται ότι είχε σχέσεις με τη μαφία. Ο Σιγκάλ μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε ένα εστιατόριο του Μπρούκλιν και εκεί συνάντησε τον φερόμενο ως αρχηγό της οικογένειας Γκαμπίνο, Αντονι «Σόνι» Σικόνε. Ο ηθοποιός κατέθεσε ότι του δόθηκε εντολή να συνεργαστεί ξανά με τον παραγωγό και να πληρώσει 700.000 δολάρια για να λήξει το θέμα. Καθώς έφευγε από το εστιατόριο, κάποιος του είπε: «Αν έλεγες το λάθος πράγμα, θα σε είχαν σκοτώσει». Ο Σικόνε καταδικάστηκε για εκβιασμό.

Αυτήν την εποχή ο Σιγκάλ φέρεται να βρίσκεται στην προπαραγωγή δύο νέων ταινιών. Στο «Tip of the Spear» θα υποδυθεί έναν πράκτορα της συνοριακής αστυνομίας των ΗΠΑ που αναλαμβάνει αποστολές στις «θανατηφόρες ερήμους της Αριζόνα, γεμάτες καρτέλ και ναρκωτικά». Και στο «Above the Law 2» υποδύεται ξανά έναν χαρακτήρα που έπαιξε για τελευταία φορά το 1988.

Πάντως θα παραμείνει φίλος του Πούτιν και γκουρού των πολεμικών τεχνών, μαζί με ό,τι άλλο του έρθει στο κεφάλι. Οσο έχει κοινό.

