Στο Γαλάτσι τελικά η ομιλία Ράμα την Κυριακή στους ομοεθνείς του

Το κλειστό του Γαλατσίου «κλείδωσε» τελικά για την ομιλία του αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα στους ομοεθνείς του την Κυριακή, 12 Μαΐου, έπειτα από σειρά διαβουλεύσεων που πήγαν να πάρουν τη μορφή σίριαλ για το πού θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση.

Η ενόχληση της Αθήνας για την «άκαιρη και αχρείαστη» όπως επισήμως χαρακτηρίζεται, έλευση Ράμα. είναι πάντως δεδομένη, όπως αποτυπώθηκε και στις σχετικές δηλώσεις, διαδοχικά, του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Απαντώντας ωστόσο στις φωνές για απαγόρευση της συγκεκριμένης συνάθροισης, ο κ. Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές πως «δεν θα την εμποδίσουμε, αλλά θα παρέχουμε την ασφάλεια που απαιτείται».

Ο ίδιος ο Ράμα εξέφρασε την έκπληξή του για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, επικαλούμενος στη σχετική ανάρτησή του (δείτε τη κάτω) τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επαινέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν, αλλά και στην πατρίδα τους».

It is quite surprising to hear the statements made by the Greek opposition, while I can fully comprehend the perspective conveyed by the Greek Prime Minister. The stark contrast in viewpoints on the same issue sheds light on why some are in opposition while others are entrusted…

— Edi Rama (@ediramaal) May 8, 2024