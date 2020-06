Φασίστες νεοναζί λέρωσαν με σβάστικες γκράφιτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τα αρρωστημένα μυαλά νεοφασιστών έδρασαν και πάλι, μουτζουρώνοντας το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε γκράφιτι στο Παλαιό Φάληρο και ζωγραφίζοντας πάνω του σβάστικες και το σήμα των SS.

To γκράφιτι με τη μορφή του καλαθοσφαιριστή των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδος έχει γίνει εδώ και καιρό σε καφάο του ΟΤΕ στο Παλαιό Φάληρο (δείτε το κάτω πριν και μετά την ασχήμια των βανδάλων νεοναζί).

Στα τέλη Μαΐου ο Γιάννης Αντετονκούμπο πήρε θέση για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ με ένα «φτάνει πια – είναι ώρα για αλλαγή»στο Τwitter, ενώ λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2020