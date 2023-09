Eurostat: Στο 2,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 4,3% στην Ευρωζώνη

Επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ο οποίος συγκρατήθηκε στο 2,4%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat. Η αντίστοιχη τελική μέτρηση του Αυγούστου ήταν στο 3,5% και φαίνεται ότι η Ελλάδα συγχρονίζεται με την επιβραδυντική τάση που κυριαρχεί σε όλη την Ευρωζώνη («φρέναρε» στο 4,3% τον Σεπτέμβριο, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα).

Ωστόσο και πάλι, το μεγάλο πρόβλημα, η ακρίβεια στα τρόφιμα, παραμένει στην Ευρωζώνη: σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων, ποτών και καπνού εκτιμάται στο 8,8% για τον Σεπτέμβριο (από 9,7% τον Αύγουστο) σε ετήσια βάση.

Στις υπηρεσίες, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 4,7% από 5,5% τον Αύγουστο, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 4,2% από 4,7% και στην ενέργεια στο -4,7%, από -3,3% τον Αύγουστο.

Euro area #inflation at 4.3% in September 2023, down from 5.2% in August. Components: food, alcohol & tobacco +8.8%, services +4.7%, other goods +4.2%, energy -4.7% – flash estimate https://t.co/kEf2Z9hOkH pic.twitter.com/SLY2o2CWEc

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 29, 2023