«Εταίρα του Τραμπ»: Η φράση συνδικαλιστή για τη Μελόνι που άναψε φωτιές στη Ρώμη

Διαστάσεις πολιτικής θύελλας έχει πάρει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τζόρτζια Μελόνι και τον επικεφαλής του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου, της Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, με αιχμή μια φράση που ο ίδιος ο συνδικαλιστής χαρακτήρισε «παρερμηνευμένη».

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Λαντίνι κατηγόρησε την ιταλίδα πρωθυπουργό ότι «περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της», υποστηρίζοντας πως η στάση της απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις ήταν παθητική και υποτακτική. Πρόσθεσε μάλιστα πως «ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας».

Οπως σημειώνουν ιταλικά μέσα, η λέξη «εταίρα» έχει και μια αρχαΐζουσα σημασία, που παραπέμπει στην έννοια της «αυλικής».

Η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι υπήρξε άμεση και αιχμηρή. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» κατηγόρησε τον Λαντίνι για σεξισμό και υποκρισία, σημειώνοντας: «Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία –την οποία κατανοώ– στην τηλεόραση με χαρακτήρισε “εταίρα”. Θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν τη σημασία της λέξης αυτής».

«Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στη συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα –μη διαθέτοντας επιχειρήματα– τη χαρακτηρίζει πόρνη», πρόσθεσε η ιταλίδα πρωθυπουργός με δηκτικό τόνο.

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo… pic.twitter.com/JS51GN7Yn9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2025

Οπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ Θόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελάκης από τη Ρώμη, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους, επανήλθε με νέα δήλωση, υποστηρίζοντας ότι η φράση του παρερμηνεύθηκε και ότι δεν είχε καμία προσβλητική πρόθεση.

«Σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα τη συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του», τόνισε, διευκρινίζοντας πως εξέφρασε «πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».

Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και στο πολιτικό σκηνικό, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τα όρια του πολιτικού λόγου, τον σεξισμό στη δημόσια σφαίρα και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πολιτική κριτική και την προσωπική προσβολή.

