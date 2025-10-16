Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ, στο 13,8% το ΠΑΣΟΚ

Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία και σε νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ συγκεντρώνει 28% κινούμενη στα ποσοστά των ευρωεκλογών και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%, το ΚΚΕ με 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής 5,2% με 4,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, Μέρα25 2,7%, Νέα Αριστερά 2% και η Νίκη με 1,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 28%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,4%, το ΚΚΕ 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 4,3%.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κόσμος αξιολογεί την παραίτησή του από βουλευτή θετικά, σε ποσοστό 47,9%. Ωστόσο το 73,4% δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 79,6% απάντησε αρνητικά.

Σημειώνεται ότι η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 – 15 Οκτωβρίου 2025

