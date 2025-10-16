Νορντχάβν: Το «Μαϊάμι» της Κοπεγχάγης

Το Νορντχάβν της Κοπεγχάγης, ήταν η περιοχή του λιμανιού, μέχρι πριν από λίγα χρόνια «αφιλόξενη». Σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό, μοντέρνο προορισμό που μοιάζει με τη σκανδιναβική εκδοχή του Μαϊάμι. Κάτοικοι και επισκέπτες απολαμβάνουν τον καφέ τους και κάνουν τις αγορές τους κοντά στη θάλασσα, ενώ η περιοχή αναπτύσσεται με σχέδιο που συνδυάζει αρχιτεκτονική, σεβασμό στην κοινότητα και βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Δύσκολα μπορείς να συγκρίνεις τη Σκανδιναβία με το Μαϊάμι. Ωστόσο, μια ηλιόλουστη μέρα στο Νορντχάβν της Κοπεγχάγης θυμίζει έντονα Φλόριντα. Κάτω από μοντέρνα κτίρια με γυάλινα προσόψεις και λευκά μεταλλικά κιγκλιδώματα, οι άνθρωποι απολαμβάνουν καφέ και τοπικά σνακ, όπως ψωμάκια με τυρί, ενώ κάποιοι πίνουν μπύρες. Στις ευρύχωρες ξύλινες εξέδρες δίπλα στο νερό, κάποιοι άλλοι χαλαρώνουν κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ κατά διαστήματα κάποιος βουτά στο νερό. «Είναι σαν μια σκανδιναβική Κοπακαμπάνα. Στο σούπερ μάρκετ συναντάς ανθρώπους με μαγιό», λέει στους Financial Times ο Νταν Στάμπεργκαρντ, ιδρυτής της Cobe Architects, της εταιρείας που ανέλαβε τον ανασχεδιασμό της γειτονιάς.

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, οι εικόνες αυτές ήταν αδιανόητες. Τότε, η περιοχή, έκτασης περίπου 2.000 στρεμμάτων, στα βόρεια του κέντρου της πόλης, ήταν μια καθαρά βιομηχανική ζώνη. Η πόλη της Κοπεγχάγης, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Δανίας την όρισαν ως περιοχή αστικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της έλλειψης κατοικιών, και η κατασκευή ξεκίνησε το 2009. Πέντε χρόνια αργότερα, η περιοχή ήταν ήδη σε πλήρη μεταμόρφωση, γεμάτη με γιγάντιους γερανούς και σύννεφα σκόνης. Σήμερα, είναι μια από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Δανίας.

Η πορεία δεν ήταν δεδομένη, σημειώνουν οι FT. Η Κοπεγχάγη έχει μεικτή εμπειρία στην ανάπτυξη νέων περιοχών, και οι αρχιτέκτονες του Νορντχάβν μελέτησαν προσεκτικά τα διδάγματα από άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Ο μεσίτης Χένρικ Μπένγκτσον θυμάται ότι το 2013 στεκόταν σε ένα κενό οικόπεδο προσπαθώντας να πουλήσει 93 διαμερίσματα σε επενδυτή δανικού συνταξιοδοτικού ταμείου. «Ηταν αγχωμένος», λέει. Χωρίς καταστήματα, εστιατόρια ή πάρκα προς επίδειξη, ήταν δύσκολο να πειστούν οι επενδυτές. Σήμερα, όλα τα διαμερίσματα έχουν χτιστεί και πωληθεί. Στην πρώτη συνοικία που ολοκληρώθηκε, το Århusgade, ζουν τώρα περίπου 6.000 κάτοικοι, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι το 2060 ο αριθμός των κατοίκων στο Νορντχάβν θα φτάσει τις 40.000, καθώς θα αναπτυχθούν και οι γύρω περιοχές.

Ο χρόνος ήταν κατάλληλος. Ο πληθυσμός της κεντρικής Κοπεγχάγης αυξήθηκε φέτος κατά 10% περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας τους 667.100 κατοίκους, ενώ η πίεση στην αγορά κατοικίας μεγαλώνει. Η ζήτηση για μεγαλύτερα διαμερίσματα αυξάνεται, και η πόλη στοχεύει σε 40.000 νέες κατοικίες μέχρι το 2036. Το Νορντχάβν αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτών των σχεδίων. «Χρειαζόμαστε νέα διαμερίσματα που να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης τα επόμενα χρόνια· μια μεγάλη οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει σε ένα μονόχωρο σπίτι», εξηγεί στους FT η Αννε Σκόβμπρο, διευθύνουσα σύμβουλος της By&Havn, της κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται την περιοχή.

Περίπου το 25% των κατοικιών προορίζεται για προσιτή στέγαση, ενώ τα υπόλοιπα διαμερίσματα απευθύνονται κυρίως στην υψηλότερη κοινωνική τάξη. Η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται μεταξύ 5.360€ και 6.300€, ελαφρώς χαμηλότερα από το κέντρο της πόλης, αλλά το τελευταίο έτος οι τιμές ανεβαίνουν. «Τους τελευταίους τρεις με τέσσερις μήνες οι τιμές αυξήθηκαν περίπου κατά 15%. Διαμερίσματα που πουλήθηκαν για 850.000€ πριν από οκτώ μήνες, πωλούνται τώρα για 1.020.000€», λέει ο Μπένγκτσον. Στην περιζήτητη πολυκατοικία Silo, ένα ρετιρέ φτάνει σχεδόν τα 4.600.000€.

Η επιτυχία της περιοχής οφείλεται εν μέρει στο σχεδιασμό από έμπειρους αρχιτέκτονες και πολεοδόμους σημειώνουν οι FT. Υπήρχε, παρόλα αυτά, ανησυχία, καθώς προηγούμενες νέες περιοχές, όπως το Ορεσταντ, δεν είχαν αποδώσει όπως αναμενόταν. Εκεί, η αναμενόμενη πληθυσμιακή κάλυψη για το 2025 ήταν 20.000 κάτοικοι, αλλά σήμερα υπολογίζεται στους 11.500. Οι κάτοικοι παραπονέθηκαν για την αίσθηση ερημιάς, τα μεγάλα κενά και την έλλειψη ανεξάρτητων καταστημάτων. Ο αρχιτέκτονας Γιόνας Μπγιέρρε-Πούλσεν τονίζει ότι «το Ορεσταντ δεν είχε το ολοκληρωμένο master plan που καθοδήγησε το Νορντχάβν».

Το Νορντχάβν σχεδιάστηκε ως «πόλη των πέντε λεπτών», όπου οι κάτοικοι έχουν άμεση πρόσβαση σε σχολεία, παιδικές χαρές, καταστήματα και παραλίες. Υπάρχουν πολλοί ποδηλατόδρομοι και μια νέα γραμμή μετρό που συνδέει τη συνοικία απευθείας με το κέντρο. Παρά τις μοντέρνες γυάλινες προσόψεις που διαφέρουν από τα παλαιά χαμηλά σπίτια του Οστερμπρο, το Νορτχάβν εξακολουθεί να έχει το «πνεύμα γειτονιάς της Κοπεγχάγης, απλώς πιο καινούργιο».

Η κοινότητα έχει μεγάλη σημασία. Η κεντρική λεωφόρος διαθέτει τοπικά καταστήματα, ενώ η By&Havn δημιούργησε μια θυγατρική για τη διαχείριση των ισογείων και την αποφυγή μεγάλων αλυσίδων. Επέλεξαν προσεκτικά καφέ, μπαρ και καταστήματα, εμπνεόμενοι από την επιτυχία του Nørrebro. Τοπικά brands, όπως ο φούρνος Αντερσεν&Μαϊγιάρ, η καντίνα Σάντσεζ και το Original Coffee, έδωσαν ζωντάνια στην περιοχή.

Μια από τις πρώτες εταιρείες ήταν η Audo, που εγκαταστάθηκε σε ένα παλιό σπίτι, το 2019. Ο διευθυντής της, Ιόακιμ Κόρνμπεκ Ενγκελ-Χάνσεν, αρχικά ήταν επιφυλακτικός, αλλά η ζωντάνια και η εγγύτητα στη θάλασσα τον έπεισαν. Τώρα η Audo διαθέτει κεντρικά γραφεία, κατάστημα, εστιατόριο και ξενοδοχείο με 10 σουίτες. Αλλα brands και διεθνείς κάτοικοι, που αποτελούν το 29% του τοπικού πληθυσμού, έχουν έρθει επίσης, δημιουργώντας ποικιλία και κοινότητα.

Παρά τις αδυναμίες, όπως η μεγάλη πυκνότητα που μπορεί να δίνει αίσθηση ασφυξίας ή οι μεγάλες τετράγωνες οικοδομικές εκτάσεις που προτιμούν την αποδοτικότητα έναντι της εμπειρίας, το Νορντχάβν θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες αστικές αναπτύξεις της Κοπεγχάγης τις τελευταίες δεκαετίες, γράφουν οι FΤ. Οι αρμόδιοι λένε ότι «μόλις ξεκινήσαμε».

