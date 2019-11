Εσείς μπορείτε να τραγουδήσετε σαν τον Φρέντι Μέρκιουρι;

Θα τολμούσατε να συγκρίνετε τη φωνή και την ερμηνευτική σας δεινότητα με αυτή του Φρέντι Μέρκιουρι;

Αν είστε περίεργοι να δοκιμάσετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω του FreddieMeter, μια εφαρμογή που έφτιαξε το YouTube σε συνεργασία με τους: Google Creative Lab, Google Research, Universal Music Group, Hollywood Record, αλλά και το φιλανθρωπικό ίδρυμα The Mercury Phoenix Trust που ίδρυσαν οι Queen για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Πώς τρέχει;

Επιλέγετε ανάμεσα σε τέσσερα θρυλικά τραγούδια της μπάντας (Bohemian Rhapsody, Somebody To Love, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions) και τραγουδάτε τους στίχους στο μικρόφωνο της συσκευής σας σαν να κάνατε καραόκε.

Το Freddiemeter αναλύει τον τόνο της φωνής, το ηχόχρωμα αλλά και τις μελωδικές γραμμές σας συγκριτικά με τα αντίστοιχα προσόντα του Μέρκιουρι

Και στο τέλος σας παρουσιάζει σε τι ποσοστό – με άριστα το 100 – πλησιάζει η φωνή σας με αυτή του Μέρκιουρι.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας εδώ.

Το Entertainment Weekly μάλιστα δοκίμασε την ερμηνεία του Ράμι Μάλεκ, ο οποίος υποδύθηκε τον Μέρκιουρι στο «Bohemian Rhapsody», και τα αποτελέσματα εξέπληξαν τους πάντες: μόλις 48%!

Το FreddieMeter λειτουργεί από desktop, Android και iOS.