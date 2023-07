Ερντογάν στη συνάντηση με Μπάιντεν: «Ξεκινάμε μία νέα διαδικασία» με τις ΗΠΑ

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την Τρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, ο Ερντογάν εκτίμησε πως έφτασε η ώρα για μια εφ’όλης της ύλης συνάντησης των δύο προέδρων.

«Κύριε πρόεδρε, αξιότιμε φίλε μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για το τηλεφώνημα σας, αλλά και το μήνυμα που μου στείλατε για την επανεκλογή μου. Εχω την εκτίμηση πως στο πλαίσιο του στρατηγικού μηχανισμού ήρθε η στιγμή των διαβουλεύσεων των δυο προέδρων. Και αυτή τη συνάντηση μας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τη θεωρώ ως το πρώτο βήμα», είπε αρχικά ο Ερντογάν.

«Οι προηγούμενες συναντήσεις μας ήταν κάτι σαν προθέρμανση, αλλά τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία», πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και στις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ, το 2024, λέγοντας: «Για εμένα βέβαια αυτή η διαδικασία είναι πενταετίας, όμως εσείς έχετε εκλογική περίοδο και σας εύχομαι καλή επιτυχία».

«Ευχαριστώ… Ανυπομονώ να συναντηθώ μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια», απάντησε γελώντας ο Μπάιντεν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τον τούρκο ομόλογό του για το «θάρρος» που επέδειξε, εγκαταλείποντας την εναντίωσή του στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Σας ευχαριστώ για τη διπλωματία σας και το θάρρος σας. Και σας ευχαριστώ για την ηγεσία σας», σημείωσε ο Μπάιντεν, χαιρετίζοντας τη θετική κατάληξη μιας σημαντικής διπλωματικής προσπάθειας, στόχος της οποίας ήταν να σταματήσει ο Ερντογάν να μπλοκάρει την υποψηφιότητα της Σουηδίας.

Σημειώνεται ότι ο Μπάιντεν είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και την Κυριακή επί μία ώρα, ενώ βρισκόταν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Ευρώπη, επιχειρώντας μέχρι και την τελευταία στιγμή, ουσιαστικά, να συμβάλει στην άρση του αδιεξόδου και να αποφευχθεί μια αποτυχία της Συνόδου στο Βίλνιους.

Η θερμή συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν οι δημοσιογράφοι, σηματοδοτεί μια στροφή στις τεταμένες, κάποιες φορές, σχέσεις των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, παρατήρησε το Reuters.

