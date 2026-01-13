Eπιθέσεις με drones κατά ελληνόκτητων τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Στόχος επιθέσεων με drones έγιναν την Τρίτη δύο ελληνόκτητα τάνκερ, κοντά στον ρωσικό τερματικό σταθμό φόρτωσης της Μαύρης Θάλασσας για το Κονσόρτσιουμ Πετρελαϊκού Αγωγού της Κασπίας (CPC).

Οπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια «Delta Harmony» της Delta Tankers του εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη, και «Matilda»της Thenamaris, συμφερόντων Νικόλα Μαρτίνου.

Αμφότερα επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν, αλλά σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είχαν απομακρυνθεί προσωρινά, περιμένoντας τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία τους.

Σε επόμενες ενημερώσεις στα πληγέντα πλοία προστέθηκαν τα «FREUD» σημαίας νήσων Μάρσαλ και «DELTA SUPREME» σημαίας Λιβερίας, επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC.

Οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να χτυπά πλοία που εμπλέκονται σε μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Αντίστοιχα και η Μόσχα έχει ανταποδώσει τα ουκρανικά χτυπήματα, πλήττοντας με τη σειρά της εμπορικά πλοία.

Οι φορτώσεις πετρελαίου του Καζακστάν έχουν επίσης μειωθεί, καθώς ένας συνδυασμός συντηρήσεων, κακών καιρικών συνθηκών και επιθέσεων με drones έχει περιορίσει τις φορτώσεις.

Αξιωματούχος της Thenamaris επιβεβαίωσε ότι το πλοίο «Matilda» χτυπήθηκε από δύο drones ενώ βρισκόταν σε διαδικασία έρματος, 30 ναυτικά μίλια ανοικτά της CPC.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές στις κατασκευές του καταστρώματος, σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση, οι οποίες είναι πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο, καθώς παραμένει αξιόπλοο, αποπλέει πλέον από την περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος της εταιρείας.

Η Delta Tankers δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Δύο πηγές στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι φέρεται να ξέσπασε πυρκαγιά επί του πλοίου, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

Η CPC αρνήθηκε να σχολιάσει την επίθεση.

Ο αγωγός της CPC μεταφέρει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό Yuzhnaya Ozereyevka στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο Νοβοροσίσκ, στη νότια Ρωσία.

