Ρόναλντ Λόντερ, ο υποβολέας του Τραμπ στο Γροιλανδικό

Με εργαλείο ανάλυσης τη μάλλον διαδεδομένη αντίληψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κυβερνά τις ΗΠΑ («συνεπώς» και τον κόσμο) ως μπίζνεσμαν βασικά, και όχι ως πολιτικό προσωπικό, ο Φεντερίκο Φουμπίνι της Corriere della Sera έγραψε ότι υπάρχει υποβολέας των γεωπολιτικών κινήσεων του Λευκού Οίκου, ιδίως σε ό,τι αφορά το Γροιλανδικό. Και ότι και αυτός ο «μυστηριώδης» άνθρωπος του παρασκηνίου τυγχάνει επιχειρηματίας, κινούμενος από εμπορικά, ας πούμε, αλλά και από άλλα, ενδεχομένως σκοτεινότερα ελατήρια.

Για την παραπάνω εκτίμηση το ιταλικό Μέσο βασίστηκε σε δημοσίευμα της δανέζικης εφημερίδας Politiken, στη μαρτυρία και στο «πολιτικό ένστικτο» ενός παλαιού συνεργάτη του Τραμπ και νυν επικριτή του, του άλλοτε προεδρικού συμβούλου εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον, αλλά και σε ένα ερευνητικό βιβλίο του 2021 με τίτλο «The Divider», το οποίο συνέγραψαν δύο συντάκτες ισάριθμων Δημοκρατικών media, o Πίτερ Μπέικερ των New York Times και η Σούζαν Γκλάσερ του New Yorker.

Ο Φουμπίνι κατέθεσε και τις φήμες που κυκλοφορούν, ότι δεν αποκλείεται πίσω από τον υποβολέα γεωπολιτικών κινήσεων να βρίσκεται η Ρωσία, η οποία επιχειρεί χειραγώγηση του Λευκού Οίκου για δικό της όφελος στο Ουκρανικό (και, γιατί όχι, αποβλέποντας σε δυνητική διάλυση του ΝΑΤΟ, αν και εφόσον βέβαια). Ωστόσο παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Κρεμλίνο παρενέβη με σκοπό να πιέσει τον Τραμπ να αναλάβει δράση κατά της Δανίας». Το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας είναι ο Ρόναλντ Λόντερ, ο Κροίσος πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Κογκρέσου.

Κάνοντας τη σούμα, ο Φουμπίνι σχολίασε: «Είτε πρόκειται για τη Βενεζουέλα είτε για τη Γροιλανδία, τα συστατικά είναι πάντα τα ίδια στον Λευκό Οίκο [του Τραμπ]: πλούσιοι φίλοι και χρήματα τοποθετημένα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, αλλά και πιθανώς παρασκηνιακή προσπάθεια του Κρεμλίνου να χειραγωγήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά όσα δημοσιεύθηκαν στην Corriere.

Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, το βασικό πρόσωπο είναι ο Νεοϋορκέζος Ρόναλντ Λόντερ, 81 ετών, δισεκατομμυριούχος, κληρονόμος της ομώνυμης αυτοκρατορίας καλλυντικών (Lauder) και συμμαθητής του Τραμπ στο Wharton School of Business. Ο Λόντερ ξεκίνησε πρόσφατα μια σειρά από επενδύσεις στη Γροιλανδία, σύμφωνα με έρευνα της δανέζικης εφημερίδας Politiken. Αλλά αυτό είναι μόνο το τελευταίο βήμα στις κινήσεις του. Ο Λόντερ έχει ιστορικό δωρεών σε συντηρητικούς υποψηφίους, μάλιστα τα τελευταία χρόνια υποστήριξε τον Τραμπ με 1 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο αυτός ο Κροίσος, κληρονόμος της αυτοκρατορίας καλλυντικών, προσέφερε στον πρόεδρο και μία επιπλέον ιδέα: την κατάληψη της Γροιλανδίας. Ο Τζον Μπόλτον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, δεν έχει καμία αμφιβολία επ’ αυτού. Ο ίδιος ο Μπόλτον, που τώρα βρίσκεται σε αντίθεση με τον Τραμπ, επιβεβαίωσε στο The Free Press ότι ο Λόντερ ήταν αυτός που πρώτος έβαλε την ιδέα της Γροιλανδίας στο κεφάλι του προέδρου. «Το άκουσα από αυτόν και αργότερα έμαθα ή κατάλαβα ότι η πρόταση προήλθε από τον Λόντερ» είπε ο Μπόλτον. «Αλλά ο Τραμπ το συζήτησε για πρώτη φορά μαζί μου το 2019».

Κατά το ιταλικό δημοσίευμα, «η αμφιλεγόμενη γεωπολιτική κίνηση [περί κατάληψης της Γροιλανδίας] θα ενίσχυε το κύρος του προέδρου, αλλά και τις επενδύσεις που έγιναν εν τω μεταξύ». Και ως προς την εκτίμηση του Μπόλτον ο Φουμπίνι ήταν σαφής: «Αυτή η εκδοχή [του Μπόλτον] επιβεβαιώνει όσα έγραψαν το 2021 οι δημοσιογράφοι Πίτερ Μπέικερ των New York Times και Σούζαν Γκλάσερ του New Yorker στο ερευνητικό τους βιβλίο για τον Τραμπ με τίτλο ‘‘The Divider’’. Δεν είναι σαφές, πάντως, από πού εμπνεύσθηκε ο Λόντερ την ιδέα».

Ιδέες περί τη συγκεκριμένη ιδέα, όμως, υπάρχουν: «Το γεγονός ότι ο Λόντερ, ως πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Κογκρέσου, συναντήθηκε με τον Πούτιν δύο φορές στο Κρεμλίνο, το 2016 και τον Μάρτιο του 2019, οδηγεί ορισμένους να εικάζουν ότι ο ρώσος πρόεδρος παρακίνησε τον δισεκατομμυριούχο να αφυπνίσει την προσοχή του φίλου του, Τραμπ [φίλος του Τραμπ νοείται ο Λόντερ], σε αυτό το θέμα. Το ενδιαφέρον της Ρωσίας για αυτό το παιχνίδι είναι προφανές. Ο αμερικανικός σφετερισμός εδαφών στην Αρκτική μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του Τραμπ από την Ουκρανία και να νομιμοποιήσει τις ενέργειες του Πούτιν κατά του Κιέβου.

»Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Κρεμλίνο παρενέβη με σκοπό να πιέσει τον Τραμπ να αναλάβει δράση κατά της Δανίας. Υπάρχει μόνο μία υποψία, η οποία τροφοδοτείται από μια πλαστή επιστολή που έλαβε τον Οκτώβριο του 2019 ο γερουσιαστής Τομ Κότον του Αρκανσο, υποστηρικτής του Τραμπ. Σε επιστολόχαρτο της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και υπογεγραμμένη από έναν από τους υπουργούς της, η επιστολή που στάλθηκε στον Κότον ανακοίνωνε στην Ουάσινγκτον ‘‘δημοψήφισμα’’ για την ανεξαρτησία από τη Δανία. Αλλά αποδείχτηκε ότι η επιστολή ήταν πλαστή, γραμμένη από άγνωστους συντάκτες».

Τα «ρωσικά ίχνη» στη Βενεζουέλα

Το δημοσίευμα της Corriere έκλεισε ως εξής: «Η επενδυτική εταιρεία της Γροιλανδίας, Greenland Development Partners, εγγεγραμμένη στο Ντέλαγουερ, με κεφάλαια από την [εταιρεία] Lauder και συμφέροντα στους τομείς του νερού και της ενέργειας, είναι απολύτως αληθινή. Το μοντέλο της Βενεζουέλας είναι παρόμοιο, μόνο που αυτή τη φορά έχει εμφανή ρωσικά ίχνη.

»Η Φιόνα Χιλ, η οποία εργάστηκε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, δήλωσε σε κατάθεσή της στο Κογκρέσο ότι το 2019 οι Ρώσοι πρότειναν στον Λευκό Οίκο μια συμφωνία: να δώσουν στους Αμερικανούς ελευθερία κινήσεων στη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα την ελευθερία κινήσεων στην Ουκρανία. Οι Μπόλτον και Χιλ απέρριψαν την προσφορά εκείνη την εποχή, αλλά τα επιχειρηματικά συμφέροντα των φίλων του Τραμπ παρέμειναν.

»Ο επενδυτής Πολ Σίνγκερ, ο οποίος συνεισέφερε 5 εκατ. δολάρια στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, πριν από λίγους μήνες αγόρασε τρία αμερικανικά διυλιστήρια στον Κόλπο του Μεξικού, σχεδιασμένα ειδικά για το παχύρρευστο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Είναι επιχειρηματίας! Τις προάλλες η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ».

