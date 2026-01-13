Ο Ρούτε υποβαθμίζει τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία: Ηρεμήστε, δεν τρέχει και τίποτα

Το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε κρίση, είπε ο επικεφαλής του, Μαρκ Ρούτε, τη Δευτέρα, λίγες ημέρες μετά την επανάληψη των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία –μια κίνηση που, όπως προειδοποίησε η Δανία, θα σήμαινε το τέλος της διατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ζάγκρεμπ, ο Ρούτε είπε: «Νομίζω ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ «ίσως» χρειαστεί να επιλέξουν μεταξύ της κατάληψης της Γροιλανδίας και της διατήρησης του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας την τελευταία κλιμάκωση της μακροχρόνιας εκστρατείας του για την κατάληψη της νήσου της Αρκτικής. Ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «αυτό που θεωρώ ψυχολογικά απαραίτητο», πρόσθεσε.

Η πολεμική ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ έχει φέρει τη Συμμαχία στο χείλος μιας υπαρξιακής κρίσης, σημείωσε το Politico.

H προοπτική μιας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον ενός μέλους της Συμμαχίας ρίχνει το ΝΑΤΟ σε αχαρτογράφητα νερά.

Ο ευρωπαίος Επίτροπος Αμυνας, Αντριους Κουμπίλιους, επανέλαβε αυτές τις ανησυχίες τη Δευτέρα. Οποιαδήποτε στρατιωτική κατάληψη θα ήταν «το τέλος του ΝΑΤΟ», είπε, και θα είχε «πολύ βαθιά αρνητική επίδραση… στις διατλαντικές μας σχέσεις».

Εκτός από τα κοιτάσματα πετρελαίου και κρίσιμων ορυκτών, ο Τραμπ έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε «σμήνη ρωσικών και κινεζικών πλοίων κοντά στη Γροιλανδία», ως παράγοντα που ωθεί τις ΗΠΑ να ελέγχουν το νησί.

Οι ειδικοί και οι εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, ο Ρούτε δήλωσε ότι υπάρχει «κίνδυνος οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να γίνουν πιο δραστήριοι» στην περιοχή.

«Ολοι οι σύμμαχοι συμφωνούν στη σημασία της Αρκτικής και της ασφάλειας της Αρκτικής», είπε, «και επί του παρόντος συζητάμε πώς να διασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε πρακτική συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις».

Την περασμένη εβδομάδα, οι χώρες του ΝΑΤΟ ζήτησαν από τη Συμμαχία να εξετάσει τις επιλογές για την ασφάλεια της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς περισσότερων στρατιωτικών πόρων στην περιοχή, καθώς και της διεξαγωγής περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων στη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία βρίσκονται σε συνομιλίες για την αποστολή στρατευμάτων στο αυτόνομο έδαφος της Δανίας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η νήσος «θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνα της Γροιλανδίας θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ».

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, μιλώντας μαζί με τον Ρούτε, δήλωσε ότι «οι σύμμαχοι πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ ως του μεγαλύτερου μέλους του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, ο Ρούτε εξήρε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι ισορροπεί σε ένα τεντωμένο σχοινί, καθώς προσπαθεί να εκφράσει την άποψη και των 32 μελών της Συμμαχίας.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το σωστό για το ΝΑΤΟ, ενθαρρύνοντάς μας όλους να δαπανήσουμε περισσότερα για να εξισορροπήσουμε την κατάσταση», δήλωσε, αναφερόμενος στον στόχο της συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, ο οποίος συμφωνήθηκε πέρυσι έπειτα από έντονη πίεση από τον Τραμπ.

«Ως γενικός γραμματέας (του ΝΑΤΟ), είναι καθήκον μου να διασφαλίσω ότι ολόκληρη η συμμαχία είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής», είπε.

Το Politico υπενθυμίζει ότι το ΝΑΤΟ έχει επιβιώσει στο παρελθόν από την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, σύμμαχο της Ελλάδας, από μια σειρά ναυτικών συγκρούσεων τις δεκαετίες 50-70, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισλανδίας για τον μπακαλιάρο και από διάφορες εδαφικές διαφορές στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που κορυφώθηκαν το 1987.

Ωστόσο, μια ανοιχτή επίθεση από το μεγαλύτερο και καλύτερα οπλισμένο μέλος της Συμμαχίας εναντίον ενός άλλου μέλους, θα ήταν άνευ προηγουμένου.

«Καμία διάταξη (στην ιδρυτική συνθήκη της συμμαχίας του 1949) δεν προβλέπει επίθεση ενός μέλους του ΝΑΤΟ εναντίον ενός άλλου», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να μιλήσει στο Politico. Αυτό θα σήμαινε «το τέλος της Συμμαχίας», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News