Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Συρία: Αμερικανός σκοτώθηκε από επίθεση ιρανικού drone σε στρατιωτική βάση

Ενας αμερικανός υπεργολάβος σκοτώθηκε και πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν από επίθεση drone ιρανικής κατασκευής σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη βόρεια Συρία, την Πέμπτη.

Σε αντίποινα, ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στη Συρία το βράδυ της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν οκτώ μέλη ενόπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν.

Η επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έγινε εναντίον βάσης δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ κοντά στη Χασάκα (στα βορειοανατολικά), το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο αμερικανός υπουργός Αμυνας, Λόιντ Οστιν, ανέφερε πως τα αεροπορικά πλήγματα, σε αντίποινα, έβαλαν στο στόχαστρο οργανώσεις που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

⚡The US Airforce had carried out Precision Airstrikes at an Iranian command center & Iranian militia storage sites, in Deir-ez-zor & Al-Mayadeen, Eastern Syria in response to Iranian drone attack at coalition base in Syria in which one US contactor was killed & multiple US… pic.twitter.com/rIx89KyZKz

