Αλλη μία νύχτα βομβαρδισμών σε Ουκρανία και Ρωσία με νεκρούς αμάχους

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές κοινότητες στο Ντονέτσκ, την Κυριακή, όπως ανέφεραν ουκρανοί εισαγγελείς.

Οι βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού και οι θάνατοι των αμάχων σημειώθηκαν στο Σίβερσκ (βόρεια), στην Κρασνοχορίβκα (νότια) και στο Τσάσιβ Γιαρ, όπου επικεντρώνονται οι ρωσικές επιχειρήσεις το τρέχον διάστημα, κατά μήκος της αχανούς γραμμής του μετώπου.

Two drones crashed into a fuel station in Livny, a town in Russia’s Oryol region, overnight on May 27, according to the local governor. https://t.co/jYjPKqWSrH

Ο ρωσικός στρατός προελαύνει με στόχο να καταλάβει το Τσάσιβ Γιαρ, το οποίο θεωρείται πύλη προς άλλες πόλεις στρατηγικής σημασίας στο Ντονέτσκ.

Εισαγγελείς στο Χάρκοβο ανέφεραν πως ένας άμαχος σκοτώθηκε στην πόλη Τσουχούγεφ, νοτιοανατολικά της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρεια, όπου το Σάββατο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι σε πλήγμα εναντίον πολυκαταστήματος.

Ukrainian prosecutors say Russian shelling has killed three people in three different towns in #Donetsk region, the focal point of the #Russian military’s slow drive along the 1,000-km (600-mile) front in the more than two-year-old war with #Ukraine.https://t.co/O8U3en31Uy

