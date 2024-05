Βρυξέλλες για Γάζα: Η Δυτική Όχθη κινδυνεύει να εκραγεί

Εκτακτη διεθνής συνάντηση για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε σε υπουργικό επίπεδο την Κυριακή στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Νορβηγίας και της Σαουδικής Αραβίας, και με τη συμμετοχή του έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Όπως ανακοινώθηκε από την Κομισιόν, η συνάντηση ήταν ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς η διεθνής κοινότητα μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των παλαιστινιακών θεσμών και της ικανότητάς τους.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε οτι η κατάσταση στη Γάζα «δεν περιγράφεται με λόγια». «Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη κινδυνεύει να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Ενόσω μιλάμε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στη Ράφα και γύρω από αυτήν. Τα βασικά σύνορα παραμένουν κλειστά για ανθρωπιστικές παραδόσεις. Ταυτόχρονα υπάρχουν και δεκάδες Ισραηλινοί όμηροι. Τις τελευταίες ώρες, είδαμε νέο μπαράζ ρουκετών της Χαμάς κατά του Ισραήλ…» τόνισε.

A pleasure to welcome Egyptian FM Shoukry in Brussels, ahead of the extraordinary ministerial mtg of donors to the PA.

We addressed:

• the catastrophic situation in Gaza, also in light of the #ICJ ruling

• ⁠the way forward to advancing lasting peace based on 2-state solution. pic.twitter.com/Wo9FzXfurf

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2024