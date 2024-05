Μέση Ανατολή: Πρόταση Γεραπετρίτη στις Βρυξέλλες για κοινή task force ευρωπαίων και αράβων υπουργών

Πρόταση για τη δημιουργία κοινής task force, με τη συμμετοχή υπουργών αραβικών χωρών και της ΕΕ και στόχο την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, θέτει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Πρέπει να σταματήσουν αμέσως όλες οι εχθροπραξίες , πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι, πρέπει να εργαστούμε για επιπλέον ανθρωπιστικούς διαδρόμους, χρειάζεται να εργαστούμε για λύση δύο κρατών που αποτελεί κοινό τόπο για εμάς», τόνισε για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών προσερχόμενος στο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

