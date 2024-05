Ράφα: Ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό – Σκοτώθηκαν «πολλά παιδιά» και «δύο διοικητές της Χαμάς»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες».

Οι IDF πρόσθεσαν ότι είναι «ενήμερες» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση».

«Αεροσκάφος έπληξε κτιριακό συγκρότημα της Χαμάς στη Ράφα μέσα στο οποίο επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X. «Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς Δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός «είναι ενήμερος για αναφορές που υποδεικνύουν ότι εξαιτίας του πλήγματος και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, άμαχοι στην περιοχή έπαθαν κακό», το «συμβάν τελεί υπό εξέταση», πρόσθεσε.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναγνώρισαν τους «νεκρούς» τρομοκράτες ως τον Γιασίν Ραμπία, διοικητής της ηγεσίας της Χαμάς «στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια» (όπως αποκαλεί τη Δυτική Οχθη το Ισραήλ) και ο Χαλίντ Ναγκάρ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς στην ίδια περιοχή.

🔴Eliminated in the precise airstrike in northwest Rafah: Hamas Chief of Staff in Judea and Samaria and an additional senior Hamas official.

Terrorist #1: Yassin Rabia

Rabia managed the entirety of Hamas’ terrorist activity in Judea and Samaria, transferred funds to terrorist… https://t.co/iaGrw8WJ4f

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024