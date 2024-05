Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης!

Ήταν ένας τελικός Ευρωλίγκας αντάξιος των ιστορικών ομάδων που βρέθηκαν αντιμέτωπες στο παρκέ του «Uber Arena» του Βερολίνου: η θρυλική Ρεάλ Μαδρίτης και ο «εξάστερος» Παναθηναϊκός, η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα των τελευταίων τριών δεκαετιών στο μπάσκετ —όμως πια είναι «επτάστερος»: η ελληνική ομάδα, που πέρυσι ήταν 17η στην Ευρωκλίγκα, αναδείχτηκε την Κυριακή πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Οι Πράσινοι του Εργκίν Αταμάν (ο οποίος μετρά πια τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα) επικράτησαν της πανίσχυρης Ρεάλ Μαδρίτης με 80-95 και κατέκτησαν το έβδομο κύπελλο πρωταθλητριών της ιστορίας του συλλόγου, εν μέσω γενικής αποθέωσης —πάνω από 10.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν στο Βερολίνο για τον τελικό.

Ήταν το πρώτο τρόπαιο του Παναθηναϊκού ύστερα από 13 χρόνια, στο πρώτο Φάιναλ Φορ από το 2012.

Ο αγώνας φάνηκε αρχικά να θυμίζει τον ημιτελικό της Βασίλισσας με τον Ολυμπιακό: η ισπανική ομάδα, με εντυπωσιακή ευστοχία, κατάφερε να πετύχει 36 (!) πόντους στα πρώτα δέκα λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί από απόσταση, με 25. Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει σταδιακά, οι παίκτες του Αταμάν έδειξαν ψυχραιμία, έσφιξαν την άμυνά τους και το ημίχρονο έκλεισε στο 54-49, υπέρ της Ρεάλ.

Και όλα άλλαξαν στο β’ μέρος, όπου η άμυνα και η αυτοσυγκέντρωση των Πρασίνων ήταν κάτι το απίστευτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε μόνο επτά πόντους, ενώ τα ποσοστά ευστοχίας της στο τρίποντο κατέρρευσαν από το 65% στο 32%. Στο 30′ το σκορ ήταν πια 61-64, υπέρ του Παναθηναϊκού.

Όταν πια φτάσαμε στην τέταρτη περίοδο, όλα θα κρίνονταν στο μέταλλο, στα νεύρα, στους ηγέτες, στην ψυχολογία.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον Κώστα Σλούκα, στον όγδοο (!) ευρωπαϊκό τελικό του, σε μνημειώδη μέρα: τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και καθοριστικά τρίποντα στο τέλος (μάλλον ο Ολυμπιακός πρέπει να το έχει μετανιώσει που τον άφησε να φύγει το καλοκαίρι).

Είχε τον Κέντρικ Ναν θεωριτικά «μέτριο», αλλά τελικά κατάφερε να ξεπεράσει τους 20 πόντους (21), με κρίσιμες επιθέσεις προς το τέλος.

Είχε τον Ντίνο Μήτογλου σε καθοριστικά εύστοχα σουτ.

Απέναντι στην αντεπίθεση των Πρασίνων οι παίκτες της Ρεάλ έδειξαν να τα χάνουν —και τελικά έχασαν το ματς και έμειναν στα 11 τρόπαια. Η τέταρτη περίοδος ήταν ουσιαστικά ένας περίπατος για τον Παναθηναϊκό που θριάμβευσε με μια εμφατική διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός έραψε το έβδομο αστέρι στη φανέλα του: Κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1996, στο Παρίσι, για να ακολουθήσουν ο θρίαμβος του 2000 στη Θεσσαλονίκη, η νίκη το 2002 στη Μπολώνια, η επιστροφή στην κορυφή, το 2007 στην Αθήνα, η νίκη στο αγαπημένο πια Βερολίνο το 2009 και η επικράτηση το 2011 στη Βαρκελώνη.

The emotion of becoming a CHAMPION 🏆 👏

It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024