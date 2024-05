Μακρόν: Μπράβο Παναθηναϊκέ! Τα… προεδρικά συγχαρητήρια στους οπαδούς του Τριφυλλιού για την κούπα

Μεθυσμένοι από το νέκταρ της νίκης, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας για έβδομη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού, οπαδοί του πρωταθλητή Ευρώπης, γιόρταζαν σε ξενοδοχείο του Βερολίνου όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Γαλικής Δημοκρατίας στη Γερμανία εδώ και 24 χρόνια και τη συνάντησή του με τον καγκελάριο Ολαφ Σολτς.

«Πρόεδρε! Panathinaikos, Panathinaikos, we won the championship (κερδίσαμε το πρωτάθλημα), on a gagné (κερδίσαμε)», φώναξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού με το που είδαν στο ξενοδοχείο τον κ. Μακρόν και τη συνοδεία του.

Εκείνος τότε -προς έκπληξη της φρουράς του- ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των οπαδών του Τριφυλλιού και έσπευσε να τους χαιρετήσει και να τους δώσει συγχαρητήρια για την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία της ομάδας τους. (δείτε το βίντεο κάτω).

Στον σύντομο διάλογο που ακολούθησε, οι «πράσινοι» οπαδοί ανέφεραν και το όνομα του επίσης Γάλλου, σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματιάς Λεσόρ που διέπρεψε στον τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ και με τη σειρά του ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε με «μπράβο» και «συγχαρητήρια» για τους πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ.

«Είπα στους άνδρες ασφαλείας μου ότι είστε οπαδοί του Παναθηναϊκού», λέει στο βίντεο ο γάλλος πρόεδρος προτρέποντας τους φίλους του Τριφυλλιού να απολαύσουν τη βραδιά.

