Άλλη μια πτήση τρόμου: 12 τραυματίες από αναταράξεις σε δρομολόγιο της Qatar

Αντιμέτωποι με τον τρόμο βρέθηκαν την Κυριακή οι επιβάτες και το πλήρωμα αεροσκάφους της Qatar Airways που ταξίδευαν από την Ντόχα στο Δουβλίνο. Η πτήση συνάντησε σε ισχυρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άτομα.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Boeing 787-9 Dreamliner της Qatar που εκτελούσε την πτήση QR017 χτυπήθηκε από τις αναταράξεις καθώς πετούσε πάνω από την Τουρκία.

Το ταξίδι συνεχίστηκε και κατά την προσγείωση στο Δουβλίνο παρενέβησαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να φροντίσουν τους τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους είναι και 6 μέλη του πληρώματος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων που έχουν υποστεί οι 12 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, δεν έχει επηρεαστεί η λειτουργία του αεροδρομίου.

Το νέο περιστατικό σοβαρών αναταράξεων καταγράφεται μόλις λίγες μέρες μετά την μοιραία πτήση προς Σιγκαπούρη στην οποία έχασε τη ζωή του ένας 73χρονος Βρετανός και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

Τα ατυχήματα που οφείλονται σε αναταράξεις στη διάρκεια πτήσεων είναι ο πιο συχνός τύπος ατυχημάτων, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το 2021 η Αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών.

Από το 2009 ως το 2018 η αμερικανική υπηρεσία διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των αναφερθέντων ατυχημάτων σε αεροπλάνα οφείλονταν σε αναταράξεις και τα περισσότερα είχαν ως αποτέλεσμα έναν ή περισσότερους τραυματισμούς αλλά καμία ζημιά αεροσκάφους.

Six passengers and six cabin crew members have been reported #injured after a @qatarairways flight experienced heavy #turbulence en route from Doha to #Dublin.@DublinAirport pic.twitter.com/8ae9ZLsgzM

— Doha News (@dohanews) May 26, 2024