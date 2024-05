Παπούα Νέα Γουινέα: Φόβοι για 2.000 νεκρούς από την κατολίσθηση

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι καταπλακώθηκαν μέσα στα σπίτια τους όταν πελώρια κατολίσθηση έπληξε απομακρυσμένο χωριό στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με τις Αρχές, που ενημέρωσαν τον ΟΗΕ σχετικά.

«Η κατολίσθηση έθαψε ζωντανούς πάνω από 2.000 ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές», σημείωσε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε επιστολή του προς την αντιπροσωπεία του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι.

Σωστικά συνεργεία έχουν αποδυθεί σε «κούρσα με τον χρόνο» για να βρουν επιζώντες, τόνισε νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Εχουν περάσει τρεις ημέρες και πλέον αφότου έγινε η καταστροφή. Εχουμε αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσον θα μπορέσουμε να βρούμε κόσμο ζωντανό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σερχάν Ακτοπράκ, αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα μετανάστευσης στην αποστολή του ΟΗΕ στην Πορτ Μόρεσμπι, την πρωτεύουσα της χώρας του νότιου Ειρηνικού.

Χωριό στην πλαγιά λόφου στην επαρχία Ενγκα, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, σβήστηκε σχεδόν ολόκληρο από τον χάρτη όταν τμήμα του όρους Μουνγκάλο κατέρρευσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, γύρω στις 3 τοπική ώρα, θάβοντας εκατοντάδες σπίτια την ώρα που οι κάτοικοι κοιμούνταν.

Drone video reveals extent of the damage caused by a landslide in Papua New Guinea, which killed more than 670 people according to the UN.

Rescue workers are trying to retrieve bodies from under the mud. pic.twitter.com/SPvUjdeaQF

