«Επίδειξη υποστήριξης στη Χαμάς η γενική απεργία» λέει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς έδειξε βίντεο με τους 6 νεκρούς ομήρους και απειλεί να δημοσιεύσει το τελευταίο τους μήνυμα

Την ίδια ώρα, βίντεο με τους έξι ομήρους που δολοφονήθηκαν δημοσίευσε η Χαμάς, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό τους από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στο Telegram, οι όμηροι επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους, μιλώντας σε μία κάμερα. Το βίντεο κόβεται και η Χαμάς προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία τους μηνύματα», πριν δολοφονηθούν.

Το βίντεο τελειώνει με την απειλή ότι το μήνυμα θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ώρες.

BREAKING

Hamas about to release videos from all 6 hоstages ‘found’ dеаd by the IDF

“Your government is lying

Time is running out” pic.twitter.com/4upQLJ71TA

— What the media hides. (@narrative_hole) September 2, 2024