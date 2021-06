Ενας Ελληνας στο Παρίσι

Αν είναι όνειρο, μη μας ξυπνάτε.

Ενας Ελληνας στον τελικό του Ρολάν Γκαρός! «An enormous moment for Tsitsipas and for Greece», όπως σχολίασε το Eurosport, για να καταλάβουμε το μέγεθος όχι μόνο του επιτεύγματος, αλλά και της απήχησής του ανά τον κόσμο.

Ενας Ελληνας που γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη, κι όχι στην Ουάσινγκτον (όπως ο Πιτ Σάμπρας), στη Μελβούρνη (όπως ο Μαρκ Φιλιππούσης), ή στη Λεμεσό (όπως ο Μάρκος Παγδατής).

Ούτε ο Νικόλας Καλογερόπουλος, ο «πατριάρχης» του ελληνικού τένις, που το 1964 έφτασε στους «16» του Γουΐμπλεντον, δεν θα τολμούσε να το φανταστεί.

Από τις 19:39 (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής 11 Ιουνίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της -μέχρι τώρα- καριέρας του. Στην τέταρτη εμφάνισή του στον ημιτελικό ενός major τουρνουά νίκησε με 3-2 σετ (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3) τον 24χρονο Ρωσογερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, και την Κυριακή θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Με αντίπαλο, είτε τον πολυνίκη της διοργάνωσης, Ράφαελ Ναδάλ, που έχει θριαμβεύσει 13 φορές στο Παρίσι, είτε το Νο 1 της εποχής, Νόβακ Τζόκοβιτς – θα το μάθουμε σε μερικές ώρες.

Ενας Ελληνας στον τελικό του Ρολάν Γκαρός! Αδιανόητο, μέχρι πριν από δύο τρία χρόνια. Οσο κι αν ο Γιώργος Καλοβελώνης, ο Τάσος Μπαβέλας, ή ο Σόλων Πέππας, προσπάθησαν να κρατήσουν τη σημαία του ελληνικού τένις ψηλά τις δεκαετίες των ’80s και των ’90s, το «έλληνας τενίστας» έμοιαζε με σύντομο ανέκδοτο, σαν το «άγγλος μπασκετμπολίστας». Η πρώτη φορά που μας πέρασε από το μυαλό η σκέψη πως, ίσως, θα μπορούσαμε να ζήσουμε μια τέτοια στιγμή, ήταν το 2019. Τότε που ο Στέφανος είχε κάνει την πρώτη του τεράστια επιτυχία, αποκλείοντας τον Ρότζερ Φέντερερ για να φτάσει στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Οπεν.

Ακολούθησαν κι άλλοι θρίαμβοι, με σπουδαιότερους τα τρόπαια που κατέκτησε στα ATP Finals (2019) και στο Masters του Μόντε Κάρλο (2021), αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις, όπως ο αποκλεισμός του από τον Τόμας Φαμπιάνο στον πρώτο, κιόλας, γύρο του Γουΐμπλεντον. Οι πολλοί έβλεπαν τον Τσιτσιπά να κάνει ένα βήμα μπροστά και ένα πίσω, όμως η μεγάλη εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Το ranking, που μετράει τα πάντα με ακρίβεια, είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας της εκπληκτικής του προόδου. Πριν από πέντε χρόνια βρισκόταν στο Νο 358. Την προσεχή Δευτέρα θα είναι ο τέταρτος καλύτερος τενίστας του Κόσμου.

Το «ξέσπασμά» του, που και ο ίδιος περίμενε με ανυπομονησία, ήρθε εφέτος. Στο πρώτο μισό της σεζόν συμμετείχε σε 11 τουρνουά (μεταξύ των οποίων τα γκραν-σλαμ στη Μελβούρνη και το Παρίσι) και κατέγραψε τις περισσότερες νίκες (39-8) από οποιονδήποτε άλλον τενίστα. Ακόμη και από τον Τζόκοβιτς. Στις χωμάτινες επιφάνειες, το ρεκόρ του είναι… τρομακτικό (22-3). Επαιξε σε τέσσερις τελικούς, κερδίζοντας τους δύο (στο Μόντε Κάρλο και τη Λιόν), και σε επτά ημιτελικούς (μαζί με τον χθεσινό).

Στο Παρίσι έφτασε αποφασισμένος να εξαργυρώσει την εξαιρετική του φόρμα. Μετά τους Ζερεμί Σαρντί, Πέδρο Μαρτίνεθ, Τζον Ισνερ και Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, κατανίκησε και τον «κακό του δαίμονα», Ντανίλ Μεντβέντεφ. Προκρίθηκε στον ημιτελικό, έχοντας χάσει μόνον ένα σετ. Και πριν από λίγο, στο επιβλητικό «Φιλίπ Καρτιέ», έβγαλε νοκ-άουτ και τον δεύτερο (μετά τον Μεντβέντεφ) ανταγωνιστή του στην κούρσα για τη διαδοχή των «Big-3», έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε τρεις ώρες και 40 λεπτά. Ο τρίτος, ο Ντόμινικ Τιμ, είχε αποκλειστεί, άδοξα, στην πρεμιέρα του τουρνουά. Τα καλύτερα, έρχονται για τον «Γκάλη» του ελληνικού τένις.

Ενας Ελληνας στον τελικό του Ρολάν Γκαρός! Την Κυριακή 13 Ιουνίου.

