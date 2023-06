Ελιωσαν οι πάγοι στο Πεκίνο: Σε καλό κλίμα η συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Αντονι Μπλίνκεν

Μετά από μήνες κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, τη Δευτέρα, έγιναν τα πρώτα βήματα για την αποκλιμάκωσή της.

Ο Αντονι Μπλίνκεν, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, έγινε δεκτός από τον Σι Τζινπίνγκ, αφού πρώτα συναντήθηκε με τον κινέζο ομόλογό του Τσιν Γκανγκ, επί 7,5 ολόκληρες ώρες, αλλά και τον κορυφαίο διπλωμάτη για όλες τις «επικίνδυνες αποστολές» του Πεκίνου, Ουάνγκ Γι, με τον οποίο συνομίλησε επί τρεις ώρες.

Ο πρόεδρος της Κίνας μάλιστα, έκανε λόγο για «πρόοδο» στις συνομιλίες που είχε με τον Μπλίνκεν, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα μιας σπάνιας επίσκεψης αμερικανού ΥΠΕΞ στην Κίνα, που είχε σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαφωνίες ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις δεν θα καταλήξουν σε σύγκρουση.

Ο Μπλίνκεν, ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που συναντά τον κινέζο ηγέτη από το 2018, περπάτησε προς τον Σι απλώνοντάς του το χέρι στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, την οποία χρησιμοποιεί συχνά η Κίνα για να υποδέχεται αρχηγούς κρατών.

"Welcome to China"

Chinese President Xi Jinping shakes hands with US Secretary of State Antony Blinken, as the pair meet in Beijing https://t.co/bHR1zwQU0w pic.twitter.com/SbmgZdiRu1

— Bloomberg TV (@BloombergTV) June 19, 2023