Δημοσκόπηση GPO: Στο 25,2% η Νέα Δημοκρατία – Στο 12,6% το ΠΑΣΟΚ

Ενισχυμένο κατά μισή μονάδα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση της GPO, την οποία παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Star.

Στην πρόθεση ψήφου -με την εταιρεία να μην δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου- η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 25,2% , διπλάσιο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,4% και άνοδο 0,6% , το ΚΚΕ στο 8,5% με άνοδο 0,6%.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας που βρίσκεται στο 5,8% με απώλειες 2,1%, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,1% με απώλειες 1,1%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3% με οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, ενώ Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜεΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3% στην πρόθεση ψήφου. Αλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων μετρήθηκε από την GPO στο 13,3%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%, με άνοδο 5 μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Star. Ακολουθούν η διαφθορά 15,9% και η Υγεία με 5,1%.

