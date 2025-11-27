RIP: Αυτό είναι το τέλος της ζωής του BMW Ζ4 

Το πρώτο Ζ4, εκείνο με τον κωδικό Ε85, αντικατέστησε, ως γνωστόν, το Ζ3. Αρχικά δέχτηκε αρκετή κριτική. Ηταν μεγαλύτερο από το προαναφερθέν και δεν ήταν έτοιμοι όλοι φίλοι της BMW για τη νέα σχεδιαστική τάση που είχε αποφασίσει να ακολουθήσει η εταιρεία.

Εκτοτε πέρασαν δύο και πλέον δεκαετίες, μεσολάβησε η δεύτερη γενιά, αυτή με τον κωδικό Ε89 (από το 2009 έως το 2016), και με μια μικρή διακοπή, από το 2018 μέχρι σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές, τη σκυτάλη πήρε η τρίτη και τελευταία. Αυτή με τον κωδικό G29.

Συστήνεται να μην πάρετε χαρτομάντηλα και σας φάει το κλάμα, καθώς το θέμα είναι ότι τα σπορ αυτοκίνητα δεν τα αγοράζει ο κόσμος. Οσα κολακευτικά κι αν συνηθίζει να γράφει στα πληκτρολόγιο ή να σχολιάζει στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε, η είδηση που κάνει τον γύρο του αυτοκινητικού κόσμου είναι ότι δυστυχώς πάει κι αυτό.

Ηδη ανακοινώθηκε το τέλος της παραγωγής του Z4. Πάντως, για όσους επιμένουν να το θυμούνται, θα βγει μια τελική έκδοση, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, την επόμενη χρονιά. Μπορείτε να το πάρετε, αν ζητάτε κάτι σε επετειακό, είτε με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων είτε χειροκίνητο 6 σχέσεων. Θα προτιμούσα το δεύτερο. Προφανώς είναι κάτι συλλεκτικό για το απώτερο μέλλον, καθώς μαζί του θα κλείσει μία ολόκληρη εποχή των «ανοιχτών» BMW στην κατηγορία, κοινώς των roadster.

Η τελευταία φορά που πήγα βόλτα με ένα τέτοιο (το G29) ήταν με έναν φίλο και καλό συνάδελφο, τον Παντελή. Το πήγαινε πολύ ωραία, όπως αυτός ξέρει, ο εξακύλινδρος ήταν μεστός, με ευρύ φάσμα και ακουγόταν υπέροχα. Είναι και ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο επίπεδο αποδοχής από τους βενζινοαίματους όσο ένα Boxster 718, το οποίο, ναι, είναι καλύτερο.

Ανέκαθεν το Ζ4 θεωρούνταν πιο μαλακό και λιγότερο εστιασμένο. Σωστό. Δεν είχαν όμως απόλυτο δίκιο οι haters, καθώς υπήρξαν και εκδόσεις, ειδικά στην πρώτη γενιά, με εκείνο το υπέροχο εξακύλινδρο μοτέρ από το αντίστοιχο Μ3 (Ε46). Με εκείνο τον κινητήρα, το μπλοκέ διαφορικό, τις ενισχύσεις και τα άλλα σεταρίσματα σε ανάρτηση και παρελκόμενα, το BMW Z4 ήταν πραγματικά οδηγοκεντρικό, «ξυράφι» (καθότι κοντό σε μεταξόνιο) και εν δυνάμει άγριο.

Πάντως, βλέποντας ακόμη και τώρα στον δρόμο κάποια BMW Z4 πρώτης γενιάς που κυκλοφορούν, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλοσχεδιασμένο αυτοκίνητο. Ισως το πιο καλοσχεδιασμένο BMW της τότε ντιζαϊνίστικης γλώσσας της εταιρείας. Δεν γέρασε, η μίνιμαλ καμπίνα του κρατήθηκε ακμαία, ενώ αυτό το μακρύ μπροστινό καπό πάντα δημιουργεί σέξι υπόνοιες.

Πέραν των δημοσιογραφικών που είχα οδηγήσει, κάποια στιγμή μπήκα στη διαδικασία να αγοράσω ένα τέτοιο. Ηταν ενα ασημί, δυομισάλιτρο και χειροκίνητο. Ο εξακύλινδρος δεν «σκότωνε», είχε όμως αυτή τη ροπή στις μεσαίες, γουργούριζε βαυαρικά, το κιβώτιο είχε τη σφιχτή αίσθηση των χειροκίνητων BMW και υπήρχε αυτό το ωραίο σουλατσάρισμα – οι μορφωμένοι το λένε «cruising».

Βέβαια, σε πάνω από επτά δέκατα (7/10) πίεσης, ένιωθες πως το αυτοκίνητο ήταν προσανατολισμένο σε σβέλτους ρυθμούς, αλλά όχι τέρμα επιθετικούς. Θα μου πεις, ποιος νοιάζεται για δαύτους όταν τελικά δεν κατάφεραν ακόμα και οι πιο ικανοί διάδοχοί του να διατηρηθούν στην γκάμα της BMW για μετά το 2026; Πάντως, για φθηνές λύσεις κυκλοφορούν αρκετές αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις στις αγγελίες και μπορείς να βρεις καλά κομμάτια, καθώς το Z4 δεν ήταν το BMW που συνήθως ο άλλος το κανιβάλιζε. Απευθυνόταν σε ένα άλλο κοινό.

Να ζήσουμε, λοιπόν, να το θυμόμαστε. Και όποιοι τα έχετε, να τα προσέχετε. Δείχνουν όμορφα ακόμα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News