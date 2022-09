Από μειονότητες και υποστηρικτές της οι άνθρωποι της Τρας στο Υπουργικό

Αίσθηση προκάλεσαν οι επιλογές της νέας πρωθυπουργού της Βρετανίας Λιζ Τρας για τα κορυφαία υπουργεία της κυβέρνησής της, αφού ο Μπεν Γουάλας είναι ο μόνος λευκός. Ο Γουάλας παραμένει υπουργός Άμυνας, καθώς θεωρήθηκαν επιτυχείς οι χειρισμοί του στην κρίση του πολέμου στην Ουκρανία –άλλωστε η Τρας στον πρώτο ξένο ηγέτη που τηλεφώνησε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ήταν στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κορυφαίος υπουργός της Λις Τρας και ο άνθρωπος που θα κληθεί να τα βάλει με το τέρας του πληθωρισμού και της ακρίβειας είναι ο Κουάσι Κουαρτένγκ – του οποίου οι γονείς μετανάστευσαν στη Βρετανία από την Γκάνα στη δεκαετία του 1960.

Ο 47χρονος Κουαρτένγκ, που παρά την ταπεινή καταγωγή του κατάφερε να πάει στο Ητον με υποτροφία και να σπουδάσει έπειτα Ιστορία στο Κέιμπριτζ, είναι ο πρώτος μαύρος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τους Τόρις το 2010, την ίδια χρονιά που μπήκε στη Βουλή των Κοινοτήτων και η Τρας. Οπως ο ίδιος ανέφερε, αμέσως αφού διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών άρχισε την κατάρτηση του πακέτου ελαφρύνσεων των νοικοκυριών για τους λογαριασμούς της ενέργειας.

The honour of a lifetime to be appointed Chancellor of the Exchequer by our new Prime Minister, @trussliz

This evening, we’ve been finalising our package of urgent support to help with energy bills, with an announcement this week. pic.twitter.com/srLWIqnw5P

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 6, 2022