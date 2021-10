Ποιο mea culpa της Μέρκελ;

H Ανγκελα Μέρκελ ήρθε, έφαγε, μίλησε, έφυγε και υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει -προφανώς ως τουρίστρια. Τι μας είπε; Οτι ζήτησε υπερβολικά από τους Ελληνες; Οχι ακριβώς. Είπε ότι είχε «πλήρη επίγνωση» ότι ζήτησε πολλά από τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Εχει διαφορά. Το μόνο που παραδέχτηκε η απερχόμενη καγκελάριος ήταν ότι ήξερε τι έκανε. Ούτε παραδοχή σφαλμάτων, ούτε mea culpa, ούτε φυσικά συγγνώμη.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής εθνικής ομφαλοσκόπησης έχουμε πάντα την αίσθηση της αδικίας και την αναμονή μιας συγγνώμης. Αλλά καμία απολογία από τα χείλη της Μέρκελ δεν βγήκε. Κανένα λάθος δεν ομολογήθηκε. Τουλάχιστον όχι από αυτά που το εθνικό θυμικό θα υπαγόρευε να αναγνωριστούν ως λάθη.

Ναι, «οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν αρκετά “ζωντανές” και πέρασαν από διάφορες φάσεις», όπως είπε η καγκελάριος στις δηλώσεις της στο Μέγαρο Μαξίμου, πλάι στον Κυριάκο Μητσοτάκη —μεταξύ μας, καταπληκτικός ευφημισμός αυτές οι «ζωντανές» ελληνογερμανικές σχέσεις της τελευταίας δεκαετίας, μιας περιόδου που για να επισκεφτεί επικεφαλής γερμανικής κυβέρνησης μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έπρεπε η τελευταία να έχει μετατραπεί σε στρατοκρατούμενη ζώνη.

Και όντως είπε στο Ινστιτούτο Γκαίτε ότι «ως ομοσπονδιακή καγκελάριος ήμουν αυτή που πίεσε πολύ την ελληνική κοινωνία γιατί απαίτησα πολλά».

«Και βέβαια ήξερα ότι απαιτούσα πολλά από τους Ελληνες», όπως επανέλαβε στο Μαξίμου, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση.

Οσοι έψαξαν αναγνώριση ενός κάποιου λάθους, ματαίως έψαξαν.

Η Ανγκελα Μέρκελ δεν ήρθε στην Ελλάδα, στα τελευταία της καγκελαρίας της, για να πει ότι έκανε λάθη, ιδίως στο ελληνικό ζήτημα. Ηρθε για να πει πως ό,τι έκανε το έκανε για το καλό μας. Για να μείνουμε στο ευρώ και τελικά για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, διότι, ας μη γελιόμαστε, αυτό ήταν το απόλυτο διακύβευμα ιδίως τον Ιούλιο του 2015.

Η Μέρκελ έκανε λάθη βέβαια. Οχι όμως αυτά που πιστεύαμε ότι θα αναγνωρίσει. Λέγοντας ότι «ήμασταν όλοι εξαιρετικά σοκαρισμένοι για το πόσο ευάλωτο ήταν το ευρώ απέναντι στην έξωθεν κερδοσκοπία», ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι ήταν εντελώς ανέτοιμη για αυτό που είχε ήδη συμβεί, όχι αυτό που θα συνέβαινε μετά, με την ίδια και τα όσα απαίτησε από τους Έλληνες.

Διότι μιλάμε για μια καγκελάριο που μόλις το 2007 ερχόταν, φθινόπωρο, στην Αθήνα, για να στηρίξει την επανεκλογή του ομοσταύλου στο ΕΛΚ Κώστα Καραμανλή ζητώντας του παράλληλα να ξοδέψει η ήδη εκτροχιασμένη δημοσιονομικά Ελλάδα ακόμα περισσότερα για να αγοράσει Eurofighter.

Βλέπετε, ούτε ίσως και η ίδια η Μέρκελ —πόσο μάλλον εμείς που ήμασταν στον κόσμο τού «κουρασμένου» και του «λεφτά υπάρχουν»— δεν αντιλήφθηκε τι αλλαγή σημειώθηκε το 2009 όταν, πάλι φθινόπωρο, άλλαξε ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία και αντί για τους Σοσιαλδημοκράτες ως συγκυβερνήτες των Χριστιανοδημοκρατών-Χριστιανοκοινωνιστών ήρθαν οι Φιλελεύθεροι του FDP. Τότε που έφυγε από το υπουργείο Οικονομικών ο Πέερ Στάινμπρουκ του SPD και ήρθε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε του CDU.

Η αλλαγή τον Οκτώβριο του 2009, ακριβώς τρεις εβδομάδες μετά τις ελληνικές εκλογές που έφεραν τον Γιώργο Παπανδρέου και το αλήστου μνήμης ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, ήταν τεκτονική για την ευρωπαϊκή (οικονομική) πολιτική. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τον Μάρτιο του 2009 ο Στάινμπρουκ έβγαινε και δήλωνε πως «στην εντελώς απίθανη περίπτωση» που χώρα-μέλος της Ευρωζώνης θα είχε «πρόβλημα αναχρηματοδότησης του χρέους της, η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να αναλάβει δράση». Τέτοιο πράγμα όχι μόνο δεν υπήρχε στο μυαλό του Σόιμπλε, που ανέλαβε υπουργός Οικονομικών τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, αλλά εκείνος θα απαιτούσε στο εξής, με μια άτεγκτη προτεσταντική ηθική, παραδειγματική «τιμωρία» των υπερχρεωμένων. Αυτήν την αλλαγή όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά σε αντίληψη, κανείς δεν τη διαπίστωσε, ούτε και η Μέρκελ, που συνέχιζε να αγνοεί τους κινδύνους και να κάνει βόλτες με τον Νικολά Σαρκοζί στην παραλία της Ντοβίλ.

Αλλά αυτά είναι Ιστορία. Οπως Ιστορία είναι και οι παλινωδίες του ελληνικού πολιτικού δυναμικού, το οποίο από την αρχή έδινε επικοινωνιακές μάχες κατά του μνημονίου τροφοδοτώντας τη πάντα έτοιμη να ξεσπάσει λαϊκή αγανάκτηση και υπονομεύοντας την υλοποίησή του, οι μύθοι περί άλλων λύσεων, τα Ζάππεια, τα σκισμένα μνημόνια «με έναν νόμο και ένα άρθρο», τα «γουάου», η δημιουργική ασάφεια, τα capital controls, τα δήθεν γενναία «όχι» στο «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» και τόσα άλλα θλιβερά πια.

Αποδεχόμενη την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ανγκελα Μέρκελ ήρθε στην Ελλάδα για να κλείσει το ελληνικό κεφάλαιο που σφράγισε ή και στιγμάτισε την καγκελαρία της. Και φυσικά επειδή το βιβλίο το έγραψε εν πολλοίς η ίδια, το έκανε με τον τρόπο που εκείνη ήθελε. Οχι με τον τρόπο που ενδεχομένως θα θέλαμε. Αλλά καλό είναι αυτό το βιβλίο να του αφήσουμε κάπου πια. Και να προχωρήσουμε σε άλλα.

