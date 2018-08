Τα κουνάβια της ΔΕΗ

Τον περασμένο Φεβρουάριο σημειώθηκε εκτεταμένο black out σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Πριν καλά καλά προλάβει να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, κυκλοφόρησε η είδηση ότι η διακοπή του ρεύματος οφειλόταν σε ένα κουνάβι που μπήκε σε σταθμό υψηλής τάσης.

Όσο περίεργο και να μου φάνηκε το γεγονός ότι ένα και μόνο κουνάβι μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημιά σε μια μεγαλούπολη, δεν θα σκεφτόμουν να ασχοληθώ περισσότερο. Μέχρι τη στιγμή που φίλος από τη Βέροια μού είπε ότι και στην πόλη του το πιο πρόσφατο black out είχε αποδοθεί σε κουνάβι.

Γκουγκλάροντας, ανακάλυψα με μεγάλη έκπληξη ότι τα τελευταία χρόνια τα black out της ΔΕΗ αποδίδονται συνήθως σε κουνάβια σε όλη την Ελλάδα. Στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, στον Αλμυρό, στη Λαμία, στην Καλαμάτα, στην Καλαμπάκα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια, στις Σέρρες, ένοχοι για τα black out φέρονται κουνάβια. Μάλιστα, σε κάθε black out φέρεται να υπάρχει πάντα ένα και μόνο κουνάβι.

Πήγα να σκάσω. Μα καλά, άλλη δουλειά δεν έχουν τα κουνάβια από το να πηγαίνουν σε θορυβώδεις υποσταθμούς της ΔΕΗ να καίγονται; Λέω, δεν μπορεί, οι κυνηγοί θα ξέρουν.

Τηλεφώνησα σε κυνηγετικό σύλλογο του νομού Θεσσαλονίκης. Ο άνθρωπος που μου απάντησε γέλασε λιγάκι. Γνωρίζοντας από ζώα του δάσους, μου εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του κατά πόσο με τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ένα κουνάβι θα κατέφευγε στον συγκεκριμένο υποσταθμό της ΔΕΗ, στο συγκεκριμένο σημείο.

Τηλεφώνησα στη ΔΕΗ. Με παρέπεμψαν στο ΔΕΔΔΗΕ, το τμήμα της που ασχολείται με τη διανομή του ρεύματος, αρμόδιο για τους υποσταθμούς και τις βλάβες. Με τα πολλά, βρήκα να μιλήσω με κάποιον ο οποίος φερόταν ως υπεύθυνος, αλλά και δεν πολυήταν. Ξέρετε, όπως λέμε πολλά βαρύς και με χωρίς ζάχαρη. Έχοντας παρατηρήσει ότι παραήταν πολλά τα περιστατικά των τελευταίων δυο μηνών, του ζήτησα να με ενημερώσει για όλες τις διακοπές ρεύματος στη Θεσσαλονίκη και τις αιτίες τους στο χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου του 2018.

Μου ζήτησε να του στείλω φαξ, τον θερμοπαρακάλεσα να βρει ένα email να του στείλω. Βρήκε, έστειλα μια λίστα με τις διακοπές ρεύματος και τις ερωτήσεις μου σχετικά με τα κουνάβια και τη μανία τους να συχνάζουν στους σταθμούς της ΔΕΗ. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.

Περιμένω, τώρα, με αγωνία να δω μήπως τυχόν ανακοινωθεί ότι ένα κουνάβι ήταν ο υπαίτιος της έκρηξης στον σταθμό της Παλλήνης που προκάλεσε το black out σε μεγάλο μέρος της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης.

Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να πουλήσει κάποιος τέτοιο παραμύθι στην πρωτεύουσα…