Η Αυστραλία υποδέχτηκε το 2026 πυροτεχνήματα αλλά και σεβασμό στα θύματα της τραγωδίας στο Μπόνταϊ | REUTERS/Hollie Adams
Οι πρώτες χώρες που υποδέχτηκαν το 2026 [εικόνες]

Το Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό γύρισε πρώτο τη σελίδα του 2025 ενώ ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία που γιόρτασε την άφιξη του νέου χρόνου με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων

Protagon Team Protagon Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 15:30
Protagon Team Protagon Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 15:30

Οι πανηγυρισμοί για την έλευση του νέου έτους ξεκίνησαν σε αρκετές χώρες που γύρισαν πρώτες την σελίδα του 2025.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα. Το Κιριμπάτι εκτείνεται σε πάνω από 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το 1994, άλλαξε τη ζώνη ώρας, έτσι ώστε και οι 33 ατόλες του νησιωτικού συμπλέγματος να έχουν την ίδια ημερομηνία.

Την νέα χρονιά υποδέχτηκαν στην συνέχεια η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Ετους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Ενα λεπτό σιγής τηρήθηκε στις 23.00 τοπική ώρα στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που φωτίστηκε με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνη (παρακάτω η σχετική εικόνα).

REUTERS/Hollie Adams

Στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, το πρώτο μεγάλο και διεθνώς γνωστό σόου πυροτεχνημάτων πάνω από τη γέφυρα του λιμανιού και τη Όπερα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας αλλά ήταν εντυπωσιακό.

Οι 10 πρώτες χώρες που υποδέχονται το 2026 (ώρα Ελλάδας):

1. Κιριμπάτι UTC+14 31/12 – 12:00
2. Νέα Ζηλανδία UTC+13 31/12 – 13:00
3. Τόνγκα UTC+13 31/12 – 13:00
4. Σαμόα UTC+13 31/12 – 13:00
5. Φίτζι UTC+12 31/12 – 14:00
6. Ναουρού UTC+12 31/12 – 14:00
7. Τουβαλού UTC+12 31/12 – 14:00
8. Αυστραλία (ανατολικά) UTC+11 31/12 – 15:00
9. Παπούα Νέα Γουινέα UTC+10 31/12 – 16:00
10. Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα UTC+9 31/12 – 17:00

