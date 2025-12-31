Οι πρώτες χώρες που υποδέχτηκαν το 2026 [εικόνες]

Οι πανηγυρισμοί για την έλευση του νέου έτους ξεκίνησαν σε αρκετές χώρες που γύρισαν πρώτες την σελίδα του 2025.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα. Το Κιριμπάτι εκτείνεται σε πάνω από 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το 1994, άλλαξε τη ζώνη ώρας, έτσι ώστε και οι 33 ατόλες του νησιωτικού συμπλέγματος να έχουν την ίδια ημερομηνία.

Την νέα χρονιά υποδέχτηκαν στην συνέχεια η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower. Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Ετους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Ενα λεπτό σιγής τηρήθηκε στις 23.00 τοπική ώρα στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που φωτίστηκε με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνη (παρακάτω η σχετική εικόνα).

Στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, το πρώτο μεγάλο και διεθνώς γνωστό σόου πυροτεχνημάτων πάνω από τη γέφυρα του λιμανιού και τη Όπερα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας αλλά ήταν εντυπωσιακό.

HAPPY NEW YEAR

From Sydney Australia 🇦🇺 🎆🎇 pic.twitter.com/SlADUUas8e — Earth (@earthcurated) December 31, 2025

Οι 10 πρώτες χώρες που υποδέχονται το 2026 (ώρα Ελλάδας):

1. Κιριμπάτι UTC+14 31/12 – 12:00

2. Νέα Ζηλανδία UTC+13 31/12 – 13:00

3. Τόνγκα UTC+13 31/12 – 13:00

4. Σαμόα UTC+13 31/12 – 13:00

5. Φίτζι UTC+12 31/12 – 14:00

6. Ναουρού UTC+12 31/12 – 14:00

7. Τουβαλού UTC+12 31/12 – 14:00

8. Αυστραλία (ανατολικά) UTC+11 31/12 – 15:00

9. Παπούα Νέα Γουινέα UTC+10 31/12 – 16:00

10. Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα UTC+9 31/12 – 17:00

