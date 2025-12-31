Στο νοσοκομείο ο βραζιλιάνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Ρομπέρτο Κάρλος

Ο Ρόμπερτο Κάρλος, πρώην ποδοσφαιριστής και θρύλος του βραζιλιάνικου αθλητισμού, διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην πατρίδα του και υποβλήθηκε σε χειρουργείο λόγω προβλήματος στην καρδιά.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νυν προπονητής υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής As, όμως, ο άλλοτε θρύλος της Ρεάλ και της εθνικής Βραζιλίας βρισκόταν σε διακοπές στην πατρίδα του και εκεί υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις σε ένα πόδι όπου υπήρχε ένας μικρός θρόμβος.

Αυτός, φαίνεται να πέρασε σε όλο το σώμα και έφτασε στην καρδιά του οπότε κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθεί για χειρουργική επέμβαση για να του τοποθετηθεί καθετήρας, με την επέμβαση να μετατρέπεται σε μία περίπλοκη διαδικασία καθώς κράτησε τρεις ώρες λόγω επιπλοκών που παρουσιάστηκαν.

Το ίδιο ρεπορτάζ υπογραμμίζει πως η επέμβαση είχε αίσιο τέλος και ο 52χρονος πλέον Ρομπέρτο Κάρλος διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για άλλες 48 ώρες όπου θα παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς για να διαπιστωθεί πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός του μετά από την επέμβαση.

