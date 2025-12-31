Ο Τραμπ «βαρίδι» για τους Ρεπουμπλικανούς

Το 2025 ήταν ένα έτος αφύπνισης για τις ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε πρόεδρος, δήλωσε ότι «ο Θεός τον έσωσε [από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του] για να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη» και άρχισε να… πυροβολεί με εκτελεστικά διατάγματα. Τους μήνες που ακολούθησαν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι σύμμαχοί του κινήθηκαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έμοιαζαν ανίκητοι.

Ομως, όπως τονίζει σε ανάλυσή του ο Guardian, η εικόνα πλέον είναι εντελώς διαφορετική, με τον Τραμπ να δυσκολεύεται να μείνει ξύπνιος στις συσκέψεις και να θυμίζει όλο και περισσότερο έναν οδηγό που έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί στρέφονται εναντίον του. Ταυτόχρονα όλα υποδεικνύουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο του 2026 θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Μπήκε στο αξίωμα και, σαν σε blitzkrieg, παραβίαζε νόμους και το Σύνταγμα», σημειώνει, μιλώντας στον Guardian, ο Λάρι Τζέικομπς, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. «Η αμερικανική πολιτική διαδικασία κινείται αργά, οπότε μπόρεσε να κάνει πράγματα που ήταν πρωτοφανή. Oμως πρόκειται για έναν άνθρωπο του οποίου η κληρονομιά μπορεί κάλλιστα να είναι η πολιτική κατάρρευση των Ρεπουμπλικανών. Με άλλα λόγια, αντί να αναρωτιόμαστε ποιος θα κληρονομήσει τον μανδύα του Τραμπ και το λεγόμενο κίνημα MAGA, μπορεί σε έναν χρόνο περίπου να συζητάμε για το ποιοι υποψήφιοι τελικά δεν ήταν φίλοι του Τραμπ και ως εκ τούτου διασώθηκαν».

Ενθαρρυμένος από την πολιτική επιστροφή του στις εκλογές του 2024, ο Τραμπ ξεκίνησε με φόρα. Την πρώτη του ημέρα στο αξίωμα έδωσε χάρη σχεδόν σε όλους όσοι είχαν εμπλακεί στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο και εγκαινίασε μια ριζική επέκταση της εκτελεστικής εξουσίας, μια συστηματική εκστρατεία αντεκδίκησης κατά των αντιπάλων του και μια σαρωτική αναδιάρθρωση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Μια συνολική αναδιάρθρωση της κυβέρνησης υπό το «τμήμα κυβερνητικής αποδοτικότητας» (Doge) ηγήθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Ελον Μασκ και οδήγησε σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων και στη διάλυση υπηρεσιών όπως η USAID. Ομως ο Τραμπ και ο Μασκ ήρθαν σε ρήξη και το Doge τελικά έπαψε να υφίσταται.

Η εσωτερική ατζέντα του προέδρου περιλάμβανε σκληρή καταστολή της μετανάστευσης, με μαζικές απελάσεις και ανάπτυξη της εθνοφρουράς και άλλων ομοσπονδιακών δυνάμεων σε αμερικανικές πόλεις, συχνά παρά τις επιθυμίες των τοπικών αρχών. Ο νόμος Alien Enemies Act του 1798 ενεργοποιήθηκε για την απέλαση Βενεζουελάνων σε μια γιγαντιαία φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η Γουέντι Σίλερ, πολιτική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Αϊλαντ, εξηγεί στον Guardian: «Υποσχέθηκε να ασφαλίσει τα σύνορα, αλλά οι απελάσεις έχουν ξεπεράσει το μέτρο. Η μια πόλη μετά την άλλη, η μια κοινότητα μετά την άλλη εκφράζουν την απογοήτευση και την αγανάκτηση για τις τακτικές που χρησιμοποιούνται».

Ο Τραμπ είχε επίσης υποσχεθεί να «σώσει» την οικονομία, αλλά η εμβληματική νομοθεσία του, το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» –που μετονομάστηκε σε Νόμο Φορολογικών Ελαφρύνσεων για τις Εργαζόμενες Οικογένειες–, σύμφωνα με τους επικριτές μεταφέρει πλούτο από τους φτωχούς στους πλούσιους και στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους.

Παράλληλα, η αποσταθεροποιητική πολιτική του προέδρου, με επίκεντρο επιθετικούς δασμούς, προκάλεσε αστάθεια στις αγορές και τροφοδότησε αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Η Σίλερ ξεκαθαρίζει ότι «η μεγαλύτερη αυτοπροκαλούμενη πληγή που επέφερε ο πρόεδρος στον εαυτό του και στους Ρεπουμπλικανούς είναι οι δασμοί. Στην πρώτη κυβέρνηση στόχευαν κυρίως την Κίνα και μπορείς να επιχειρηματολογήσεις υπέρ αυτού. Στην τρέχουσα θητεία του είναι πολύ ευρύτεροι και πιο σαρωτικοί και αυτό φαίνεται στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις αγορές των καταναλωτών, στις τιμές, σε κάθε γωνιά της ζωής των ανθρώπων. Είτε πρόκειται για το σουπερμάρκετ είτε για τα δώρα των γιορτών είτε για οτιδήποτε άλλο, το νιώθουν».

Ο διορισμός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ από τον Τραμπ συνέβαλε στην ενίσχυση του αντιεμβολιαστικού κινήματος, οδηγώντας σε επανεμφάνιση ασθενειών που μπορούν να προληφθούν και στην πολιτικοποίηση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Απέσυρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και αποδόμησε συστηματικά τις υποδομές της κλιματικής επιστήμης.

Ο εναγκαλισμός του Τραμπ με τον αυταρχισμό είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, τονίζει η βρετανική εφημερίδα. Και το εξηγεί: Απέλυσε σχεδόν άμεσα 17 ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές, κατά προφανή παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει υποτιθέμενους εχθρούς, μεταξύ των οποίων ο Τζέιμς Κόμεϊ, πρώην διευθυντής του FBI, και η Λετίσια Τζέιμς, γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.

Η αμερικανική κυβέρνηση στόχευσε δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούσαν αντιπάλους, αφαιρώντας συμβόλαια και άδειες ασφαλείας για να αποσπάσει διακανονισμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Δισεκατομμύρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση «πάγωσαν» για πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ και το Κολούμπια, αξιοποιώντας ζητήματα αντισημιτισμού, και ασκήθηκαν κάτι παραπάνω από έντονες πιέσεις για να επιβληθούν αλλαγές σε προγράμματα σπουδών και σε ηγεσίες.

Ο Τραμπ διεξήγαγε επίσης επιθετική εκστρατεία κατά των ΜΜΕ, μηνύοντας οργανισμούς όπως το CBS/Paramount, η Wall Street Journal και οι New York Times, πιέζοντας την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να ανακαλέσει άδειες και περιορίζοντας την πρόσβαση ορισμένων μέσων, ενώ ταυτόχρονα στήριξε απροκάλυπτα τα ΜΜΕ που τον υποστηρίζουν.

Σε 11 μήνες υπέγραψε 225 προεδρικά διατάγματα, 56 μνημόνια και 114 διακηρύξεις. Πολλά αντικατοπτρίζουν προτάσεις του συντηρητικού πολιτικού προγράμματος «Project 2025» και έχουν αντιμετωπιστεί με σημαντικές νομικές προσφυγές, με πολυάριθμες ενέργειες να κρίνονται παράνομες και αντισυνταγματικές από ομοσπονδιακούς δικαστές.

Η Σκάι Πέριμαν, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Democracy Forward, ενός εθνικού νομικού οργανισμού που έχει καταθέσει πολλές αγωγές κατά της διοίκησης, υπογραμμίζει στον Guardian: «Αυτή η διοίκηση παραβιάζει αμείλικτα τον νόμο, αγνοώντας την προστασία που παρέχει το αμερικανικό δίκαιο σε ανθρώπους και κοινότητες. Κυβερνά με τρόπο που βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με το Σύνταγμα».

Εδωσε παραδείγματα όπως η προσβολή της ελευθερίας του λόγου, η περιφρόνηση μιας σειράς διαδικασιών, η προσπάθεια αντικατάστασης δημοσίων υπαλλήλων με πολιτικούς φίλους του και το πάγωμα της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, που έθεσε υπό απειλή τη διατροφική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Σύμφωνα με την Πέριμαν, καλό θα ήταν να εστιάσουμε και στις αντιδράσεις που υπήρξαν εκ μέρους των πολιτών. «Ο αμερικανικός λαός αντεπιτίθεται. Εχουν κατατεθεί σχεδόν 500 αγωγές σε ομοσπονδιακά δικαστήρια κατά τη διάρκεια αυτών των 11 μηνών της διακυβέρνησης Τραμπ. Η διοίκηση χάνει στα δικαστήρια μπροστά σε δικαστές που διορίστηκαν από Ρεπουμπλικανούς, Δημοκρατικούς και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ».

Μία από τις πιο απρόσμενες εξελίξεις της δεύτερης θητείας του Τραμπ είναι το πόσο πολιτικό χρόνο και κεφάλαιο έχει επενδύσει στην εξωτερική πολιτική. Οι σχέσεις του στη Μέση Ανατολή και οι δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα δημιούργησαν αρκετές ανησυχίες. Η πρόθεσή του να δεχθεί ένα πολυτελές αεροσκάφος αξίας 400 εκατ. δολαρίων από το Κατάρ για χρήση ως Air Force One προκάλεσε σπάνια δικομματική κριτική και χαρακτηρίστηκε «δωροδοκία».

Ο Τραμπ μεσολάβησε για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά υπέβαλε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ένα «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που άπλωνε κόκκινο χαλί για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Διέταξε στρατιωτικά πλήγματα σε πλοιάρια που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική, προκαλώντας κατηγορίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Ο Χένρι Ολσεν, στέλεχος στο think tank Ethics and Public Policy Center στην Ουάσινγκτον, επισημαίνει στον Guardian ότι «η έμφαση στις εξωτερικές υποθέσεις με εξέπληξε. Δεν είναι μόνο το συνεχιζόμενο ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή ήταν μια πρώτη χρονιά, που ορίστηκε πολύ περισσότερο από όσα κάνει στο εξωτερικό παρά από όσα κάνει στο εσωτερικό, και δεν το περίμενα. Επίσης περίμενα περισσότερα από όσα είδαμε κατά την προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή έναν Τραμπ που δεν χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκρηκτικό τρόπο σε τακτική βάση. Αντιθέτως, έχουμε επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη θητεία, όπου η γλώσσα και η απρόβλεπτη χρήση των social media είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό της προεδρίας του. Ο κόσμος δεν το είχε συμπαθήσει στην πρώτη θητεία και φαίνεται να μην το συμπαθεί ούτε στη δεύτερη».

Για μήνες ο Τραμπ έμοιαζε απρόσβλητος, καθώς το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό κόμμα δυσκολευόταν να βρει τον βηματισμό του και οι διαμαρτυρίες έμοιαζαν υποτονικές σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία.

Ομως μια διαδήλωση με την ονομασία No Kings, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, συμπίπτοντας με τα 79α γενέθλια του Τραμπ και μια σπάνια στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσινγκτον, προσέλκυσε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Ακολούθησε άλλη μια διαμαρτυρία No Kings τον Οκτώβριο, με συμμετοχή επτά εκατομμυρίων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη πολιτική κινητοποίηση στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

Οι Δημοκρατικοί φάνηκαν επίσης να ξαναβρίσκουν τον δυναμισμό τους. Στο φόντο του μακροβιότερου shutdown στην ιστορία της αμερικανικής κυβέρνησης, το κόμμα κατέγραψε τη μία νίκη μετά την άλλη σε εκλογές για κυβερνήτες στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια, για δήμαρχο της Νέας Υόρκης και για άλλα αξιώματα. Το κεντρικό θέμα της εκστρατείας τους ήταν η ακρίβεια, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Οπως και επί Τζο Μπάιντεν, η επιμονή των Ρεπουμπλικανών ότι η οικονομία είναι ισχυρή δεν συμβαδίζει με την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων στο σουπερμάρκετ. Οι προσπάθειες του προέδρου να απορρίψει την ακρίβεια ως «απάτη», «φάρσα» και «κομπίνα» των Δημοκρατικών μοιάζουν κενές, την ώρα που σχεδιάζει μια αίθουσα δεξιώσεων 400 εκατ. δολαρίων στον Λευκό Οίκο.

Με τους φακέλους του Τζέφρι Επσταϊν να ρίχνουν επίσης βαριά σκιά, ο Τραμπ μοιάζει ολοένα και πιο αποκομμένος από την πραγματικότητα. Για χρόνια διέσχιζε τη χώρα συγκεντρώνοντας μεγάλα πλήθη σε θορυβώδεις προεκλογικές συγκεντρώσεις, όπου συναντούσε τοπικούς αξιωματούχους. Φέτος έχει πραγματοποιήσει μόνο επτά συγκεντρώσεις, επικεντρώνοντας τα ταξίδια του σε διεθνείς επισκέψεις και στα δικά του πολυτελή γήπεδα γκολφ. Το περιοδικό Atlantic τον περιέγραψε ως «έναν πρόεδρο τυλιγμένο με φούσκες».

Πρόσφατα, δημοσκόπηση της Gallup έδειξε ότι το ποσοστό έγκρισης του Τραμπ για την άσκηση των καθηκόντων του έπεσε στο 36%, το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του, ενώ η αποδοκιμασία ανέβηκε στο 60% (το ιστορικό χαμηλό του ήταν 34% το 2021, στο τέλος της πρώτης θητείας του και μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο). Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό έγκρισής του ήταν χαμηλό στην εγκληματικότητα (43%), στις εξωτερικές υποθέσεις (41%), στο εξωτερικό εμπόριο (39%) και στη μετανάστευση (37%).

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ομάδες που μετακινήθηκαν προς τον Τραμπ το 2024 –συμπεριλαμβανομένων των νέων ψηφοφόρων και των Λατίνων– τώρα τον εγκαταλείπουν και επιστρέφουν στο Δημοκρατικό κόμμα, με κίνητρα την εργασία, τον πληθωρισμό και την υγειονομική περίθαλψη.

Η Σίλερ του Πανεπιστημίου Μπράουν προσέθεσε ότι «διολισθαίνει προς τα ποσοστά του Μπάιντεν και το ερώτημα είναι γιατί. Ο πρόεδρος και η ομάδα του πήραν τα μηνύματα των ψηφοφόρων σε ορισμένα ζητήματα –για παράδειγμα τη μετανάστευση και την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής– όπου οι ψηφοφόροι είπαν “ναι, θέλουμε αλλαγή πολιτικής”, αλλά το πήγαν στα άκρα. Το παράκαναν. Η Αμερική, στο τέλος της ημέρας, δεν είναι μια εξτρεμιστική χώρα. Αν πας πολύ αριστερά, οι ψηφοφόροι δυσαρεστούνται• αν πας πολύ δεξιά, επίσης δυσαρεστούνται. Αυτό ισχύει εδώ και αρκετό καιρό, οπότε αυτό που βλέπουμε είναι οι ψηφοφόροι να εκφράζουν απογοήτευση, προσπαθώντας να στείλουν ένα μήνυμα, τουλάχιστον προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, αν όχι προς τον ίδιο τον πρόεδρο: δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατεύθυνση στην οποία μας οδηγείτε».

Οι οιωνοί για τον Νοέμβριο του 2026 είναι ζοφεροί. Η Ιστορία δείχνει ότι το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο τείνει πάντα να υφίσταται απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί δείχνουν συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι να περιορίσουν την εξουσία του Τραμπ. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ήδη εγκαταλείπουν αυτό που φοβούνται ότι είναι ένα πλοίο που βυθίζεται. Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσουν επανεκλογή τους την επόμενη χρονιά: ο Μιτς Μακόνελ από το Κεντάκι, ο Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, η Τζόνι Ερνστ από την Αϊοβα και ο Τόμι Τάμπερβιλ από την Αλαμπάμα. Παράλληλα, περισσότερα από 24 Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την έδρα τους.

Ο Πάτρικ Γκάσπαρντ, πρώην συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα και διευθυντής του γραφείου πολιτικών υποθέσεων του Λευκού Οίκου, υποστηρίζει στον Guardian ότι «ο Τραμπ έχει εξαντλήσει το περιθώριο να ρίχνει την ευθύνη στον Τζο Μπάιντεν. Τους πρώτους μήνες της προεδρίας του, του δόθηκε αυτή η ανοχή να κατηγορεί τον Μπάιντεν για όλα όσα βιώνει ο κόσμος. Ομως τώρα, με αναλογία δύο προς έναν, οι ψηφοφόροι θεωρούν υπεύθυνο τον Τραμπ και όχι τον Μπάιντεν για τα αποτελέσματα στην οικονομία, και αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα τρομακτικό για τον [πρόεδρο της Βουλής] Μάικ Τζόνσον και την παρέα του».

Ο Γκάσπαρντ, ο οποίος είναι πλέον στέλεχος του think tank Center for American Progress στην Ουάσινγκτον, πρόσθεσε: «Θα έθετα τις πιθανότητες στο 70% ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακαταλάβουν τη Βουλή με ένα τεράστιο πολιτικό τσουνάμι. Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν κάθε στιγμή που μιλούν για οτιδήποτε άλλο εκτός από την οικονομία, και ο Ντόναλντ Τραμπ τους αναγκάζει να μιλούν για οτιδήποτε εκτός από την οικονομία».

Οι ενδιάμεσες εκλογές συνήθως δίνουν το έναυσμα για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση, καταδικάζοντας τον εν ενεργεία πρόεδρο σε καθεστώς «κουτσής πάπιας». Δεν είναι μια θέση που ο Τραμπ –ο οποίος συνεχίζει να αφήνει σκοτεινές αιχμές για το ενδεχόμενο μιας αντισυνταγματικής τρίτης θητείας– είναι πιθανό να απολαύσει.

Ο Τσάρλι Σάικς, συντηρητικός συγγραφέας και ραδιοτηλεοπτικός σχολιαστής, προσθέτει με τη σειρά του: «Με τον Ντόναλντ Τραμπ, η “κουτσή πάπια” μπορεί να είναι απλώς μια άλλη λέξη για το “δεν έχει τίποτα να χάσει”. Θα εξακολουθεί να διαθέτει τεράστιες, ανεξέλεγκτες εξουσίες, τις οποίες έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα ασκήσει με τον πιο ωμό και απερίσκεπτο τρόπο. Εχει καταλάβει τι μπορεί να κάνει με την εξουσία όπως αυτός την αντιλαμβάνεται: για τους φίλους μου τα πάντα, για τους εχθρούς μου ο νόμος. Χορηγεί χάρη σε μεγάλους βαρόνους ναρκωτικών και διεφθαρμένους πολιτικούς δεξιά κι αριστερά προτού καν γίνει επίσημα “κουτσή πάπια”. Πώς συμπεριφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δεν έχει τίποτα πολιτικά να χάσει; Είναι ένα ερώτημα για το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τις συνέπειες».

