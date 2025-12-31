Μυστικά για σωστό posing στον φακό: Η Ελενα Γαλύφα δίνει τα πιο χρήσιμα tips στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

Οι γιορτινές ημέρες και οι φωτογραφίες, πάνε μαζί. Πώς όμως θα επιλέξουμε την πιο κολακευτική πόζα; Πώς μια αυθόρμητη φωτογραφία θα είναι το απόλυτο «κλικ»;

Η fashion specialist Έλενα Γαλύφα μοιράζεται απλά, πρακτικά posing tips και tricks στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ και μας δείχνει πώς να στεκόμαστε, να κινούμαστε και να “μιλάμε” στον φακό με αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο:

Μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο setting, γεμάτο μόδα, μουσική και ενέργεια, το MadWalk, Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ παρέα με τον Λάκη Γαβαλά, τη Σουζάνα Κεγγίτση και την Έλενα Γαλύφα, περίμενε τον κόσμο στο Athens Metro Mall με μικρά μυστικά styling, makeup και posing που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Εκεί βρισκόταν και το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο …τυχερό δώρο των φετινών γιορτών, το οποίο έφερε μαζί του μικρές στιγμές χαράς και πολλή λάμψη.

