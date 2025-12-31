Στις επάλξεις ξανά οι δήμοι κατά ΝΟΚ και περιβαλλοντικού ισοδύναμου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να έκρινε νόμιμο και συνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), οι δήμοι ωστόσο δεν δείχνουν πρόθυμοι «να καταθέσουν τα όπλα» και ετοιμάζονται για νέες προσφυγές.

Στο στόχαστρό τους βρίσκεται τόσο η «λύση» του περιβαλλοντικού ισοδύναμου που συνοδεύει τα λεγόμενα «πράσινα μπόνους» του ΝΟΚ, όσο και η μεταφορά των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Βασικό τους επιχείρημα είναι ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής.

Με τη γνωμοδότηση 135/2025 του Ε΄ Τμήματος, το ΣτΕ έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος δίνοντας το «πράσινο φως» –με αστερίσκους– για την επανενεργοποίηση οικοδομικών αδειών σε έργα όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Ετσι για όσες άδειες είχαν μείνει μετέωρες, προβλέπεται πλέον διαδικασία τακτοποίησης μέσω περιβαλλοντικού ισοδύναμου, είτε με χρηματικό τέλος είτε με τη λήψη θετικών μέτρων που εξειδικεύονται στο Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδύναμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ).

Οπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η «Καθημερινή», η νέα γραμμή των δήμων στο θέμα συζητήθηκε και συμφωνήθηκε σε ανοικτή συζήτηση που διοργάνωσε ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Εκεί, ο δήμαρχος Χαράλαμπός Μπονάτσος εξέφρασε την πρόθεση του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να προσφύγει έως τις 10 Ιανουαρίου κατά του Προεδρικού Διατάγματος για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), ενώ υιοθέτησε και την πρόταση συναδέλφων του δημάρχων, η προσφυγή να συνοδευτεί και με αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τη συζήτηση, προέκυψε ότι την πρωτοβουλία του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού υποστηρίζουν τουλάχιστον άλλοι 14 δήμοι: Αγίας Παρασκευής, Αθηναίων, Αλίμου, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης και Χαλανδρίου, ενώ στα υπόψη τέθηκε και ο τρόπος αντίδρασης της ΚΕΔΕ.

Η προσφυγή θα γίνει με την έκδοση της πρώτης διοικητικής πράξης εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, η οποία θα κληθεί να εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα οι δήμοι θα έχουν περιθώριο 60 ημερών για την κατάθεση της προσφυγής στο ΣτΕ.

Δεύτερο σημείο τριβής, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εξαγγελθείσα μεταφορά των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών από τους δήμους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τοπικούς άρχοντες όπως ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, να κάνουν λόγο για βαθιά πολιτική απόφαση, με στόχο να αφαιρεθούν από τους δήμους τα εργαλεία ελέγχου.

«Ο στόχος είναι να αφαιρεθούν από τους δήμους τα εργαλεία που μπορούν να ανακόψουν την αυθαιρεσία σε επίπεδο δόμησης και να μεταφερθεί ο έλεγχος σε έναν κεντρικό μηχανισμό, ελεγχόμενο από διορισμένους και όχι από εκλεγμένους», υποστηρίζει ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, επιβεβαιώνοντας ότι επίκεινται νέες προσφυγές.

