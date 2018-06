Σε δημοπρασία τα μετάλλια του «αγαπημένου» βοηθού της βασίλισσας

«Το Στέμμα» (The Crown), που προβάλλεται στο Netflix, είναι μια από τις καλύτερες κινηματογραφικές/τηλεοπτικές μεταφορές της ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ. Και στα μάτια της νεότερης γενιάς των θεατών της επιτυχημένης βρετανικής σειράς, έχει αναδειχθεί ένας απροσδόκητος αστέρας που δεν είναι άλλος από τον γοητευτικό προσωπικό γραμματέα της βασίλισσας που η παρουσία του στο πλάι της ήταν πραγματικά ανεκτίμητη κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της βασιλείας της.

Εκτός, όμως, από βασιλικός βοηθός, ο Μάρτιν Τσάρτερις, είχε υπάρξει επίσης παρασημοφορεμένος βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και άλλα πολλά. Η πραγματική ζωή του θα παρουσιαστεί αυτό το μήνα σε μια δημοπρασία, καθώς η οικογένειά του συμφώνησε να πουλήσει την εξαιρετική συλλογή με τα μετάλλια και τα παράσημα του Τσάρτερις.

Μεταξύ πολλών άλλων στρατιωτικών τιμών, γράφει η βρετανική Telegraph, ο σερ Μάρτιν, Βαρόνος Τσάρτερις του Άμισφιλντ, τιμήθηκε και με τα παράσημα «Queen’s Service Order», «Order of the Bath», «The Royal Victorian Order» και «France’s Legion d’Honneur» τα οποία βγαίνουν τώρα όλα μαζί προς πώληση σε μία συλλογή που εκτιμάται ότι η τιμή της θα αγγίξει τις 15.000 λίρες (17.000 ευρώ).

Τα μετάλλια, που του έχουν απονεμηθεί, αντιστοιχούν σε δεκαετίες υπηρεσιών στη χώρα του, είναι πιθανό να πιάσουν πολύ καλύτερη τιμή χάρη στο «Στέμμα», σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί ο νεαρός Τσάρτερις ως αξιολάτρευτος βοηθός της βασίλισσας.

Η συλλογή φέρει τον τίτλο «The Important Orders, Medals and Decorations awarded to Lieutenant-Colonel the Right Honourable Martin Michael Charles, Baron Charteris of Amisfield G.C.B. G.C.V.O. O.B.E. Q.S.O. P.C» και θα βγει σε δημοπρασία στις 28 Ιουνίου στο Λονδίνο από τον οίκο Morton & Eden.

Ο Ντέιβιντ Κερκ, ειδικός μεταλλίων του οίκου δημοπρασιών, δήλωσε ότι «πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο συνδυασμό μεταλλίων και βραβείων σε μια σημαντική και αξιοσέβαστη φιγούρα στη σύγχρονη βασιλική ιστορία». Ακόμη σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οίκου, η ποιότητα του περιεχομένου της συλλογής μιλάει μεν από μόνη της, αλλά χωρίς αμφιβολία η «επιθυμία προς απόκτησή τους» ενισχύθηκε από τη φήμη που απέκτησε ο λόρδος Τσάρτερις χάρη στη σειρά, με συνέπεια μια τιμή «κάπως διαφορετική» από εκείνη που θα είχε οριστεί πριν από την προβολή της στο Netflix.

Οι απόγονοι του Τσάρτερις, στο μεταξύ, εξέφρασαν την ελπίδα ότι η συλλογή θα βρει ένα νέο σπίτι πλάι σε «κάποιον που αγαπά τη βασίλισσα και τη βρετανική ιστορία» και δήλωσαν ότι με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώλησή της θα συντηρήσουν την περιουσία του πατέρα τους.

Ο Χάρι Τσάρτερις, γιος του λόρδου Τσάρτερις, δήλωσε ότι αποφάσισαν μαζί με τα αδέλφια του να βγάλουν σε πλειστηριασμό τα μετάλλια του πατέρα τους μετά το θάνατο της μητέρας τους πέρσι: «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά καθώς δεν θέλαμε να τα μοιραστούμε συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι τα μετάλλια θα έπρεπε να πωληθούν και τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν το σπίτι της οικογένειας. Ο πατέρας μας ήταν πολύ περήφανος και ένιωθε μεγάλη τιμή που είχε λάβει τα βραβεία αυτά στη ζωή του, αλλά γνωρίζουμε ότι θα ενέκρινε την απόφασή μας».

Όπως βεβαιώνουν τα μετάλλια και τα παράσημά του, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο λόρδος Τσάρτερις είχε μια διακεκριμένη στρατιωτική καριέρα στη Βόρεια Αφρική ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε επικεφαλής της βρετανικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας στην Παλαιστίνη.

Επιστρέφοντας στην Αγγλία το 1949, ο φίλος του Τζοκ Κόλιβλ τον έπεισε να συναντηθεί με την Πριγκίπισσα Ελίζαμπεθ, την οποία αργότερα ο Τσάρτερις θυμόταν ως «τόσο νέα, όμορφη, πιστή στο καθήκον, πιο εντυπωσιακή από όλες τις γυναίκες».

Ο Τσάρτερις ήταν μαζί της στην Κένυα, όταν έγινε βασίλισσα μετά το θάνατο του πατέρα της και παρέμεινε στην υπηρεσία της μέχρι το 1977, επέβλεψε μάλιστα τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 25 χρόνων της βασιλείας της.

Σχετικά με τα επιτεύγματά του στο παλάτι, ο κατάλογος της δημοπρασίας αναφέρει ότι ο Τσάρτερις «βοήθησε να εισαχθεί η ιδέα των βασιλικών περιπάτων» και ότι κάποτε είπε στη βασίλισσα: «η δουλειά σας είναι να απλώνετε ένα χαλί ευτυχίας».

Μετά τη συνταξιοδότησή του από το παλάτι, ο Τσάρτερις συνέχισε να εργάζεται ως κοσμήτορας στο πανεπιστήμιο του Ίτον και πέθανε το 1999, σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας δύο γιους και μια κόρη. Η σύζυγός του, λαίδη Τσάρτερις πέθανε πέρυσι.

Τον νεαρό Τσάρτερις στη σειρά του Netflix υποδύεται ο Χάρι Χάντεν-Πάτον: «Είναι διασκεδαστικό να βλέπουμε τους γονείς μας στη σειρά», δήλωσε ο Χάρι Τσάρτερις, «Φυσικά μας κάνει υπερήφανους. Ήταν πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του και είχε προσωπικό ρόλο σε μερικά σημαντικά γεγονότα εθνικού ενδιαφέροντος».

Ο Χάρι χαρακτήρισε τον πατέρα του «αστείο» και «πολύ καλή παρέα», «ατρόμητο» και «κοφτερό μυαλό που δεν φοβόταν να κρατήσει μια μη δημοφιλή στάση» ενώ επίσης δεν έδινε προσοχή στα πολλά του επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της ζωής του.

«Του άρεσε να μαγειρεύει, αν και όχι πάντα με επιτυχία, και δημιουργούσε μεγάλη ακαταστασία όταν το έκανε», δήλωσε ο Τσάρτερις, «Απολάμβανε όσο περισσότερο μπορούσε τη ζωή ακόμα και όταν ήταν πολύ μεγάλος». Στα 80 του, όμως, η παράτολμη επιθυμία του για ιππασία με την εγγονή του είχε το οδυνηρό αποτέλεσμα να σπάσει τον αυχένα του.