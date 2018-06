Μπορεί η τεχνολογία να σώσει τη χώρα;

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, η ζώνη καινοτομίας, σύνδεσμοι που εκπροσωπούν την επιχειρηματικότητα, θερμοκοιτίδες τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα συνέπραξαν πρόσφατα με φορείς του Δημοσίου και διοργάνωσαν το 5ο Technology Forum στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Από την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση προέκυψαν χρήσιμες συζητήσεις, πολύτιμες γνώσεις και networking.

Στη Θεσσαλονίκη εδρεύουν κάποιες εταιρίες-κολοσσοί στην υψηλή τεχνολογία, leaders της παγκόσμιας αγοράς. Παράλληλα, υπάρχει ο δραστήριος Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, τα πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο, Μακεδονίας, Διεθνές και Αλεξάνδρειο ΤΕΙ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Λειτουργούν εκατοντάδες εταιρίες πληροφορικής, ενώ ο αριθμός των start up είναι ανυπολόγιστος.

Το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που διοργάνωσε η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη. Το θέμα της ήταν «Ψηφιακή οικονομία, επιταχυντής για την περιφερειακή ανάπτυξη» και κεντρική ομιλήτρια η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ. Η Επίτροπος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην πρωτοπόρο κίνηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να θεσπίσει την προστασία του GDPR για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και στα 9,1 δισ. ευρώ που αναμένεται (παρά το Brexit) να διαθέσει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ενωση για την ψηφιακή οικονομία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε τοποθέτηση για την πολιτική του στον τομέα αυτόν. Αναφέρθηκε ότι τα επόμενα χρόνια θα λείψουν από την Ευρωπαϊκή Ενωση 500.000 ειδικοί στο ευρύτερο κομμάτι της τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για reskilling, άμεση επανεκπαίδευση 50.000 αποφοίτων με βασική εξοικείωση με την τεχνολογία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας.

«Ούτε ένα venture capital στη Θεσσαλονίκη»

Προσεχώς, θα αρχίσει η διάθεση των χρημάτων που προβλέπονται από το Equifund, διάδοχο του προγράμματος Jeremy, με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και start up. Μάλιστα, προβλέπεται ότι το 50% των χρημάτων του Equifund (260 εκατομμύρια ευρώ, σε πρώτη φάση) θα διατεθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και το υπόλοιπο θα μοιραστεί στις υπόλοιπες περιφέρειες. Συνάγεται ότι ένα καλό ποσοστό θα αφορά εταιρίες της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας.

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει θερμοκοιτίδα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας; Δει δη χρημάτων, και εδώ είναι που πάσχει η πόλη. Πριν από λίγες ημέρες διοργανώθηκε ένα φόρουμ από το ΟΚ!Thess, μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης με άλλους φορείς της πόλης.

Το ΟΚ!Thess έχει στόχο την ανάπτυξη ενός «οικοσυστήματος καινοτομίας» και την ενθάρρυνση νέων καινοτόμων ιδεών. Στο φόρουμ, όπως λέει στο protagon ο Σίμος Μπενσασσών, συντονιστής του OK!Thess, επενδυτές από την Αθήνα και τη Βουλγαρία παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις που έκαναν start ups και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιες από αυτές. «Εγιναν και ιδιαίτερες συναντήσεις ανάμεσα σε επενδυτές και start ups και πιστεύω ότι κάποιες θα καταλήξουν σε χρηματοδοτήσεις και συνεργασίες» τονίζει με ενθουσιασμό. Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε ένα σχήμα venture capital που να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. «Eτσι είναι» μας λέει ο κ. Μπενσασσών. «Γι’ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνέργειες με γείτονες, όπως οι Βούλγαροι, ώστε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας».

Είναι οι start up η λύση για την κρίση;

«Oλες οι start up εταιρείες αρχίζουν από μια ωραία ιδέα. Κάποιες από αυτές θα βρουν χρηματοδότηση και θα συνεχίσουν το όμορφο ταξίδι». Μας μιλά ο Henry Hatton, sales director της εταιρίας Ebury, μιας από τις πιο επιτυχημένες Ευρωπαϊκές start up. Η Ebury δραστηριοποιείται στον κλάδο των διεθνών συναλλαγών, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ως ομιλητής στο Thessaloniki Technology Forum, ο κ. Hatton ανέπτυξε το θέμα «Πώς η fintech (financial technology) μπορεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)». Δηλώνει αισιόδοξος για την ανάπτυξη στον κλάδο των ΜΜΕ και ιδίως για τη συμβολή της τεχνολογίας προκειμένου να επιτευχθεί. «Η νέα γενιά των επιχειρηματιών που έχει πάρει τα σκήπτρα είναι πολύ εξωστρεφής και ανοιχτή σε νέες ιδέες και τεχνολογίες» δηλώνει.

Brain drain λόγω εργασιακού κόστους

Ελάχιστες από τις start up θα καταφέρουν να γίνουν Taxibeat και Beat. Η συντριπτική πλειονότητα, όπως δείχνει η στατιστική, δεν θα καταφέρουν να προχωρήσουν και θα μείνουν στην «ωραία ιδέα». Ενας ακόμη λόγος για τον οποίον φρενάρει η εξέλιξη μιας «ωραίας ιδέας» είναι το εργασιακό κόστος. Στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πάρις Μπίλλιας, αναφέρθηκε σε αυτό με νούμερα. Ενας senior developer, απαραίτητος προκειμένου να σχεδιάσει με αξιώσεις μια πλατφόρμα ή μια εφαρμογή, πρέπει να αμειφθεί ικανοποιητικά. Για καθαρές αποδοχές στον senior developer 2.000 ευρώ, ο εργοδότης θα έχει συνολικό ετήσιο κόστος 55.866 ευρώ. Εάν θέλει να προσλάβει κάποιον καλύτερο και να του δίνει 2.200 ευρώ, το ετήσιο κόστος θα ανέλθει σε 64.118 ευρώ. Και αν θελήσει κάποιον ακόμη πιο περιζήτητο και του δώσει 2.500 ευρώ, θα φορτωθεί με ετήσιο κόστος 77.565 ευρώ. Μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού είναι οι επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που μπορούν να σηκώσουν τέτοιο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγα χρόνια, τα 2.500 ευρώ τον μήνα κόστιζαν στον εργοδότη ετησίως περίπου 48.000 ευρώ. Ετσι, οι πιο φιλόδοξοι μεταναστεύουν σε χώρες στις οποίες ως πρωτοπροσλαμβανόμενοι θα παίρνουν πολύ υψηλότερες αμοιβές, παρέχοντας τις πολύτιμες γνώσεις τους σε εργοδότες που έχουν τη δυνατότητα να είναι extra large με τον εργαζόμενο.

Ο χώρος της τεχνολογίας χρειάζεται εργαζομένους με εξειδίκευση. Προκλήσεις όπως Big Data, Internet of Things, Blockchain απαιτούν ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και αφοσίωση. Και, φυσικά, χρηματοδότηση…

Εκπαιδευτικά προγράμματα, φόβος για το άγνωστο

Στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η «σκιώδης υπουργός Πολιτισμού» Ολγα Κεφαλογιάννη αποκάλυψε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα data της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ανέρχονται σε μόλις 1,3%! Στη χώρα που είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο από άκρη σε άκρη…

Η Σοφία Στάικου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε στη χρήση της τεχνολογίας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος, καθώς και στις σχετικές συνέργειες με ΑΕΙ, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το ΠΙΟΠ είναι leader στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο φόβος των πολιτών για το άγνωστο, καθώς και η ανησυχία μπροστά στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής αναδείχθηκαν σε έρευνα της εταιρίας To the Point, που είχε παραγγείλει η Μαρία Σπυράκη, διοργανώτρια και συντονίστρια της εκδήλωσης. Στο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών αναφέρθηκε η «σκιώδης υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής» Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ενώ ο καθηγητής και πρώην πρύτανης της Χαροκοπείου Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε σε εργαλεία προκειμένου οι πλατφόρμες του Δημοσίου να είναι αξιόπιστες και στην υπηρεσία του πολίτη. Ο καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέπτυξε την προβληματική του ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών.