Nothing like Greek Independence Day in Papineau! Thanks again to the Hellenic Community of Greater Montreal. 🇨🇦🇬🇷 Rien ne se compare à la fête de l’indépendance de la Grèce dans Papineau! Merci encore à la Communauté hellénique du Grand Montréal. 🇨🇦🇬🇷

A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on Mar 25, 2018 at 2:53pm PDT