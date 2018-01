Πυροβολισμοί και άγρια καταδίωξη σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Παρίσι

Σκηνές από ταινία του Χόλιγουντ διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Παρίσι, όταν συμμορία ενόπλων εισέβαλε σε κεντρικό ξενοδοχείο, με σκοπό να αφαιρέσουν συλλογή κοσμημάτων αξίας μεγαλύτερης των 4 εκατ. ευρώ.



Οι πέντε ληστές κρατούσαν όπλα, σπαθιά και τσεκούρια, ενώ φορούσαν μάσκες, ώστε να μην τους αναγνωρίσουν οι Αρχές μέσω των εικόνων από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλαν με κινηματογραφικό τρόπο από παράθυρα του ξενοδοχείου Ritz-Carlton, λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα τοπική ώρα (7:30 ώρα Ελλάδος).

Η ασφάλεια του ξενοδοχείου ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, δυνάμεις της οποίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών και καταδίωξη μέσα στις εγκαταστάσεις για αρκετή ώρα, με συνέπεια να κινδυνεύσουν οι ένοικοι που ήταν κλεισμένοι στα δωμάτιά τους.

Οι ληστές πυροβόλησαν για να ακινητοποιήσουν τους ενοίκους και τους υπαλλήλους και ακολούθως χρησιμοποίησαν τα σφυριά για να σπάσουν τις βιτρίνες και να αφαιρέσουν τα ακριβά κοσμήματα.



Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να συλλάβουν τρεις από τους πέντε ληστές, ενώ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για τον εντοπισμό των άλλων δύο.

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν ανακτήθηκαν τα κλοπιμαία, ενώ στην περιοχή που βρίσκεται το πολυτελές ξενοδοχείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

