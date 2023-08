Τραμπ: εκστρατεία με όπλο μια mugshot

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που πόζαρε για μια φωτογραφία σύλληψης (mugshot) και δημιούργησε με το ύφος που επέλεξε μια εικόνα που έγινε αμέσως εμβληματική.

Oπως σημειώνει ο ανταποκριτής των Times του Λονδίνου στην Ουάσινγκτον, Ντέιβιντ Τσάρτερ, «το μελαγχολικό του βλέμμα θα μαγέψει και θα διχάσει την Αμερική. Εκατομμύρια θα δουν το σκοτεινό βλέμμα ενός τέρατος, ενώ εκατομμύρια άλλοι θα δουν το ατσάλινο πείσμα ενός μάρτυρα».

Ο Τραμπ ξεκίνησε αμέσως την εκστρατεία για την εκμετάλλευση της φωτογραφίας. Ο στόχος του, προφανής: Να περάσει πρώτος το δικό του αφήγημα. Το ίδιο προσπαθεί άλλωστε για κάθε γεγονός. Για παράδειγμα, μιλώντας αυτή την εβδομάδα για την επίθεση του όχλου στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου του 2021 από δικούς του υποστηρικτές, έκανε λόγο για «την πιο όμορφη μέρα» που είχαν ζήσει, γεμάτη «αγάπη και ενότητα».

Οι πάντες τις τελευταίες ώρες στο ευρύτερο σύστημα του Τραμπ, από ανεξάρτητους δημιουργούς μέχρι τον επίσημο ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας του, προμοτάρουν μπλουζάκια, αυτοκόλλητα και κούπες με τη διάσημη φωτογραφία. Ο ίδιος ο Τραμπ πουλάει μπλουζάκια και διάφορα αξεσουάρ με τη φωτογραφία της σύλληψης και τη λεζάντα «NEVER SURRENDER» (Ποτέ μην παραδίνεσαι).

Let’s get these sold out ASAP! https://t.co/Gg8lDV9MNU pic.twitter.com/JHEFChgoL0

— Lucky (@TheMagaHulk) August 25, 2023