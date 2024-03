Εδώ η Κέιτ, εκεί η Κέιτ, πού (δεν) είναι η Κέιτ;

Η περίπτωση της πριγκίπισσας τη Ουαλίας αρχίζει να θυμίζει πλέον την παλιά εκείνη ιστορία με τον Πέτρο και τον λύκο. Ο Πέτρος έκανε φάρσες, φωνάζοντας ότι ένας λύκος τού επιτίθεται. Οι άνθρωποι κουράστηκαν με τις πλάκες του και όταν ο λύκος τού επιτέθηκε πράγματι, κανείς δεν βγήκε να τον βοηθήσει.

Πέτρος και λύκος, στην περίπτωση της Κέιτ Μίντλετον, είναι το ίδιο πρόσωπο: η ίδια. «Είμαι εδώ», προσπαθεί να πει με κάθε τρόπο εδώ και καιρό, όμως όταν προσπάθησε να δώσει πειστήρια, αυτά αποδείχθηκαν ψεύτικα. Ή, έστω, αλλοιωμένα.

Και τώρα, έρχονται στη δημοσιότητα νέα πειστήρια, ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας Sun και σε αυτό φαίνεται η πριγκίπισσα να χαμογελά και να περπατά δίπλα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα κατάστημα στο Ουίνδσορ.

Η Washington Post αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ακριβή ημερομηνία του βίντεο, αλλά μια φωτογραφία του ίδιου καταστήματος που τραβήχτηκε στις 18 Μαρτίου, δείχνει τις ίδιες προσωρινές κατασκευές έξω από αυτό που φαίνονται και στο βίντεο.

Ο 40χρονος Νέλσον Σίλβα, ο οποίος είπε ότι τράβηξε το βίντεο το περασμένο Σαββατοκύριακο, είπε στη Sun ότι «η Κέιτ φαινόταν χαρούμενη και χαλαρή» όταν εντόπισε το ζευγάρι στον διάδρομο με το ψωμί.

Για την Κέιτ και τον Ουίλιαμ αυτό το βίντεο, παρότι δεν ήξεραν ότι κάποιος τους μαγνητοσκοπεί, είναι θεόσταλτο δώρο: Τώρα, κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι η πριγκίπισσα είναι καλά και οι θεωρίες συνωμοσίας θα κοπάσουν. Σωστά; Περίπου…

WORLD EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for the first time since surgery looking happy and relaxed on shopping trip with William. She's looking great! This should shut the trolls up! pic.twitter.com/k2bD4LuHuI

— The Sun (@TheSun) March 19, 2024