Τι παθαίνουν οι σταρ και τα βγάζουν όλα στη φόρα;

Τι μανία κι αυτή με τους σταρ (όχι όλους, βέβαια) που δεν χάνουν ευκαιρία να βγάλουν τα απόκρυφά τους στη φόρα! Αυτή τη φορά είναι η σειρά της Τζένιφερ Λόπεζ να προβεί σε αυτοαποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ της «The Greatest Love Story Never Told», που κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα Prime Video, ανεβάζοντας τα projects πάθους σε άλλο επίπεδο.

«Παλιά φοβόμουν να είμαι μόνη» αποκαλύπτει η Λόπεζ στην αρχή του ντοκιμαντέρ και λίγο παρακάτω λέει: «Αποφάσισα να πω την ιστορία μου, την οποία δεν έχω πει ποτέ και σε κανέναν στον κόσμο, και είναι η αλήθεια για την προσωπική μου ζωή… Είναι η προσωπική μας ιστορία, του Μπεν με μένα, που δεν έχει ειπωθεί ποτέ. Δεν νομίζω ότι εκείνος νιώθει πολύ άνετα που το έκανα όλο αυτό, αλλά με αγαπάει. Ξέρει ότι είμαι καλλιτέχνης και θα με στηρίξει με κάθε τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνεται άνετα με το να είναι η μούσα».

Παρά τη συμβουλή των φίλων και των συνεργατών της να μην το κάνει, η σταρ ξόδεψε 20 εκατ. δολάρια για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ, το οποίο αποκαλύπτει λεπτομέρειες από την ερωτική ζωή της, τους γάμους της και τον εθισμό της στην αγάπη. Η Λόπεζ βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, υπηρετώντας –ως θέμα, πρωταγωνίστρια, σεναριογράφος και κινηματογραφίστρια– ένα project που η Daily Beast αποκάλεσε «λαμπερό ιερό ναρκισσισμού και των πολλών θυμάτων του».

Νέο trend: Ολες οι επιστολές στη φόρα

Το ντοκιμαντέρ πήρε τον τίτλο του από το αρχείο του Αφλεκ με τις ερωτικές επιστολές του ζευγαριού. Και η Τζένιφερ Λόπεζ είναι η τελευταία μιας σειράς διασημοτήτων που μοιράζονται την προσωπική τους αλληλογραφία με το κοινό, γράφει στο BBC Culture η Ντέμπορα Νίκολς-Λι.

Προηγήθηκε η αυτοβιογραφία της Μπάρμπρα Στρέιζαντ «My Name Ιs Barbra», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και είναι ήδη μπεστ σέλερ, στην οποία υπάρχει μια ερωτική επιστολή του Ομάρ Σαρίφ. Ο συμπρωταγωνιστής της στο μιούζικαλ «Ενα Αστείο Κορίτσι» (1968), με τον οποίο είχαν συνδεθεί ερωτικά στα γυρίσματα της ταινίας, παρακαλούσε τη Στρέιζαντ να αφήσει τον τότε σύζυγό της, επίσης ηθοποιό, Ελιοτ Γκουλντ.

«Αυτό που θέλω περισσότερο στη ζωή μου είναι να σε έχω μαζί μου, να πηγαίνουμε παντού μαζί, να σε κρατώ στην αγκαλιά μου, να σε βάζω για ύπνο και να σε ξυπνώ. Να σε φιλάω, να σου μιλώ, να σε αγαπώ με όλο μου το είναι… Και όλη την ώρα εσύ να μου τραγουδάς» της γράφει. «Με είχε πείσει… μέχρι την πρόταση για το τραγούδι μου» παρατηρεί η Στρέιζαντ περιπαικτικά.

Η Πάτι Μπόιντ, πρώην σύζυγος του Τζορτζ Χάρισον και κατόπιν του Ερικ Κλάπτον, υιοθετεί επίσης την τάση, βγάζοντας σε δημοπρασία του οίκου Christie’s τη συλλογή της «The Pattie Boyd Collection» (8-22 Μαρτίου 2024), μια τεράστια παρτίδα με άγνωστες φωτογραφίες που τράβηξε με τους πρώην της και προσωπικές επιστολές που της είχαν στείλει.

Ανάμεσά τους υπάρχει ένα βιαστικά γραμμένο σημείωμα του Τζορτζ Χάρισον με πράσινο μελάνι: «Πάτι, μην το ξεχνάς, σ’ αγαπώ». Αργότερα, ένας τρελά ερωτευμένος Ερικ Κλάπτον προσπαθεί να παρασύρει την Μπόιντ μακριά του με ένα ωραίο γράμμα που απευθύνεται στη «Λέιλα», το παρατσούκλι που της είχε δώσει, γραμμένο σε μια σελίδα κομμένη από το μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ «Ανθρωποι και Ποντίκια»: «Και μόνο για την απόλαυση που τέλειωσε, θα θυσίαζα την οικογένειά μου, τον θεό μου και τη δική μου ύπαρξη» γράφει. Το γράμμα γίνεται όλο και πιο απελπισμένο: «Είμαι φτωχός εραστής, είμαι άσχημος, πολύ αδύναμος, πολύ δυνατός;»

Εκτός από τη διαχρονική μπαλάντα «Something» (1969) του Τζορτζ Χάρισον, η Μπόιντ θα ενέπνεε και τη «Layla» του Ερικ Κλάπτον (1970), έναν από τους εμβληματικούς ύμνους της ροκ. «Σαν ανόητος σε ερωτεύτηκα», της τραγουδάει, «mου γύρισες ανάποδα όλο μου τον κόσμο». Το 1974, όταν το ζευγάρι συνδέθηκε τελικά, ο Κλάπτον έγραψε το «Wonderful Tonight» ως ωδή στην Μπόιντ.

Μιλώντας πρόσφατα στην Telegraph, η Πάτι Μπόιντ δήλωσε ότι ο Ερικ Κλάπτον ξέρει για την πώληση. «Συμφωνεί απολύτως με το να δημοπρατήσω τα πάντα» είπε. Και δεδομένου ότι ορισμένες επιστολές αξίζουν πάνω από 10.000 λίρες (11.708 ευρώ), είναι σαφές ότι η εξαργύρωση μυστικών διασημοτήτων είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα, γράφει στο BBC Culture η Ντέμπορα Νίκολς-Λι. Οσον για την Μπόιντ, η πώληση των ερωτικών επιστολών thw είναι μια πράξη μοιράσματος: «Τις απολάμβανα για πάρα πολλά χρόνια, τώρα είναι καιρός να τις δουν και να τις απολαύσουν άλλοι άνθρωποι» λέει για τη δημοπρασία στον οίκο Christie’s.

Ωστόσο, η απόφαση της Τζένιφερ Λόπεζ να δημιουργήσει ένα έργο βασισμένο στη σχέση της με τον Μπεν Αφλεκ –η οποία κρατάει πάνω από δύο δεκαετίες, με ένα διάλειμμα 17 ετών ενδιαμέσως– είναι ασυνήθιστη, δεδομένων των συνθηκών του χωρισμού τους το 2004. «Ο τεράστιος έλεγχος γύρω από την ιδιωτική μας ζωή» εξηγεί ο Αφλεκ στο ντοκιμαντέρ, οδήγησε το ζευγάρι στο να χωρίσει μόλις τρεις ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο τους.

Προκαλώντας το ενδιαφέρον

Πηγαίνοντας τώρα στο άλλο άκρο, η Λόπεζ φαίνεται να προσκαλεί ενεργά το ενδιαφέρον του κοινού για το ζευγάρι. Το ερωτικό «σίριαλ» που κατέκτησε τις καρδιές των θαυμαστών της όταν, μετά από τρεις αποτυχημένους γάμους, παντρεύτηκε τελικά το 2022 τον πρώτο της έρωτα, τον Αφλεκ, αποκαλύπτει τη σχέση τους στο «This Is Me… Now», ένα ημι-αυτοβιογραφικό μιούζικαλ και άλμπουμ, επίσης (το ένατο της καριέρας της), που κυκλοφόρησε στις 16 Φεβρουαρίου, και στο ντοκιμαντέρ «The Greatest Love Story Never Told», για τη δημιουργία της ταινίας.

Σε μια από τις πρώτες σκηνές η Λόπεζ εμφανίζεται κρατώντας ψηλά ένα μαύρο κουτί αρχείου. «Αυτό το βιβλίο μου to έδωσε ο Μπεν στα πρώτα Χριστούγεννα που περάσαμε ξανά μαζί. Είναι κάθε γράμμα και κάθε email που γράψαμε ο ένας στον άλλον πριν από 20 χρόνια και σήμερα» λέει. Στο εξώφυλλο ο Αφλεκ έχει γράψει: «Η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που δεν ειπώθηκε ποτέ από την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Αφλεκ 2001-2021, και συνεχίζεται».

Η Λόπεζ, ωστόσο, επέλεξε τελικά να πει την ιστορία. Μοιράστηκε, μάλιστα, το βιβλίο του Αφλεκ με την ομάδα των συνεργατών της για να εμπνευστούν το «This Ιs Me… Now»: «Εκείνη διάλεγε ένα γράμμα και μας άφηνε να το αγγίξουμε και να το διαβάσουμε» λέει στο ντοκιμαντέρ ο Faangs, τραγουδοποιός και συνεργάτης της. Ο Αφλεκ, πάλι, ξαφνιάστηκε όταν έπεσε πάνω σε αυτή τη σκηνή, και λέει στην κάμερα: «Τα πράγματα που είναι ιδιωτικά, πάντα ένιωθα ότι είναι ιερά και ιδιαίτερα επειδή ακριβώς είναι ιδιωτικά, οπότε αυτό ήταν κάτι σαν προσαρμογή για μένα».

Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη ήταν, ωστόσο, η απόφαση να συμπεριληφθεί ένα κοντινό πλάνο αυτού που πιστεύεται ότι είναι αντίγραφο μιας επιστολής του Αφλεκ από το 2002. Λέει: «Η ζωή είναι σκληρή αλλά εσύ είσαι γλυκιά. Ευχαριστώ για το δώρο. Ελπίζω να σου αρέσουν τα λουλούδια. Μου είπες ότι ποτέ δεν θα μπορούσες να χορτάσεις… Σε πιστεύω. Bx».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία αγάπης των Μπένιφερ είναι επική, αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι βασίζοντας ένα καλλιτεχνικό project στην αλληλογραφία τους υπάρχει ο κίνδυνος να αμαυρώσουν αντί να εξυψώσουν την αφήγησή τους, γράφει στο BBC Culture η Ντέμπορα Νίκολς-Λι. Η συμπαραγωγός της Λόπεζ, Ελέιν Γκόλντσμιθ-Τόμας, λέει στην ταινία: «Δεν ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να τα αποκαλύψει όλα αυτά. Δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν απαραίτητο».

Για τη Λόπεζ, ωστόσο, η εμφάνιση μίας ή δύο προσωπικών επιστολών εξυπηρετεί έναν υψηλότερο σκοπό. «Θέλω απλώς να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι η αγάπη υπάρχει» λέει. «Και αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την ιστορία μου για να το κάνω αυτό, τότε, ως καλλιτέχνης, πρέπει να το κάνω».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News