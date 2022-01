Τίλντα Σουίντον: «Ενα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, και τα σκυλιά μου»

Εκεί που ρέουν μεστά ουίσκι, καταβροχθίζονται αιμάσσοντα λουκάνικα και σπλάχνα, λυσσομανά ο βόρειος άνεμος και οι ντόπιοι νομίζουν ότι παίζουν ποδόσφαιρο, ψηλά, στα Χάιλαντς της Σκωτίας, ζει και η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον. Ο Σάιμον Χεϊτενστόουν, ο συντάκτης του Guardian που ξεκίνησε από το Λονδίνο και ταξίδεψε μέχρι το Ινβερνές με σκοπό να της πάρει συνέντευξη, πρέπει να πέρασε καλά, εφ’ όσον εκτιμά το κάπως ποιητικό κουλέρ λοκάλ (βρωσίμων και μη).

Το ρεπορτάζ του, όμως, άρχισε με σκυλιά, τα οποία και αυτά καλά είναι, πλάσματα του Θεού. Το «φυσικό τους» βέβαια δεν είναι σαν των σκωτσέζικων προβάτων, να γίνονται τροφή και μεζέδες για τα δίποδα, αλλά να συντροφεύουν τα αφεντικά τους. Ε, η Σουίντον του έδειξε τα δικά της περιχαρής, μόλις ο συντάκτης τη συνάντησε. Τα είχε μαζί της, στο αμάξι με το οποίο τον περίμενε έξω από το αεροδρόμιο: ήταν πέντε σπάνιελ, με το μεγαλύτερο –ένα θηλυκό– να καταλαμβάνει τη θέση του συνοδηγού. Ο Χεϊτενστόουν θυμήθηκε ότι και την τελευταία φορά που είχε μιλήσει με την Σουίντον, το 2008, η σκύλα υπήρχε: τότε ήταν ένα χαριτωμένο κουταβάκι.

Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στην καλλιτεχνική φύση της ηθοποιού και απλώθηκε σε όλη τη διαδρομή της, αρχίζοντας από την εποχή που ήθελε να γίνει ποιήτρια και όχι αρτίστα του θεάματος και φθάνοντας στις μεγάλες στιγμές της καριέρας της, στην καθοριστική συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν, στις πολλές βραβεύσεις. Για τον Τζάρμαν υπήρξε «μούσα», αυτός την καθιέρωσε με το φιλμ «Caravaggio», το 1986.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έκανε μαζί της την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του, το φιλμ «The Human Voice» – για τον ισπανό κινηματογραφιστή η Σουίντον είπε στον συντάκτη ότι γνωρίστηκαν στο Χόλιγουντ και ότι πέρασαν υπέροχα μεταξύ τους. Ο Χεϊτενστόουν χαρακτήρισε την Σουίντον «ηθοποιό που έχει συμβάλει περισσότερο από κάθε άλλη στο γκρέμισμα του τείχους των φύλων» με τους (ανδρικούς) ρόλους που ερμήνευσε. Και έδωσε στο κοινό του καινούργιες συστάσεις της, πέραν των καλλιτεχνικών.

“I’m thinking of retraining as a palliative carer.”

Tilda Swinton talks to me about grief, the impact of long covid, and why she is considering a career changehttps://t.co/nUCpKYH1oI

— Simon Hattenstone (@shattenstone) January 7, 2022