Στυλ και ηρεμία; Βρίσκεται μέσα στο νέο DS 3 Crossback

Γυρνάς από μία κουραστική μέρα στο γραφείο. Θες κάποια ηρεμία. Ακόμη και εν κινήσει. Η ηχομόνωση αποτέλεσε ένα σημαντικό ζήτημα για τους μηχανικούς του DS 3 Crossback για να διασφαλίσουν το ζητούμενο. Ειδικά εν μέσω μίας εποχής που τα data του εγκεφάλου σου κατεβάζουν ένα κάρο πληροφορίες το 24ωρο.

Οι τεχνικοί της DS υιοθέτησαν, λοιπόν, διάφορες λύσεις. Όπως η αύξηση του πάχους των πάνελ στις πόρτες, η χρήση πυκνωμένου γυαλιού και η υιοθέτηση ακουστικού παρμπρίζ. Με αυτόν τον τύπο μόνωσης, το DS 3 Crossback προσφέρει εξαιρετική ακουστική άνεση για την κατηγορία του.

Κάπου εκεί ήρθε και η ανανέωση της συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία FOCAL που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό του ηχοσυστήματος. Οι χαϊφιντελίστες την ξέρουν καλά, εδώ και χρόνια. Οι οδηγοί, ως νέο ακροατήριο, την ανακαλύπτουν στο DS 3 Crossback με το σύστημα Electra®. Εξοπλισμένο με 12 ηχεία και ενισχυτή 515W για εξαιρετική εμπειρία ήχου, πίσω tweeters ενσωματωμένα στη σχεδίαση και κατανεμημένους ακουστικούς όγκους.

Άλλη λεπτομέρεια; Οι ραφές σε σχήμα μαργαριταριού. Είναι μία διακοσμητική «βελονιά» μοναδική για τo DS 3 Crossback. Για παράδειγμα, ο τρόπος επεξεργασίας του δέρματος δεν μπορεί να βιομηχανοποιηθεί. Tο μοτίβο watchstrap, όπως το ονομάζει η DS, είναι μία χειροποίητη δημιουργία. Με «υπογραφή» από τους τεχνίτες, τους μάστορες του Maison DS. Δεν το συναντάς συχνά αυτό στα B-SUV.

Χειρολαβές, αυτές οι ιδιαίτερες

Μιας και ο διάβολος (με την καλή έννοια) είναι στη λεπτομέρεια, οι χειρολαβές εμφανίζονται μόνο όταν οι χρήστες τις χρειάζονται. Παραμένουν ενσωματωμένες στην επιφάνεια των θυρών στο υπόλοιπο της ώρας, ανεξάρτητα από το αν το αυτοκίνητο έχει σταματήσει ή βρίσκεται σε κίνηση.

Επιπλέον, με το σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί (ADML PROXIMITY), πρέπει απλώς να περπατήσεις προς το αυτοκίνητο (φτάνοντας στο 1,5 μέτρο περίπου) για να ξεκλειδώσουν οι πόρτες και να κάνεις τις τέσσερις χειρολαβές να ξεπροβάλλουν αυτόματα. Το αυτοκίνητο κλειδώνει και πάλι με ένα επιβεβαιωτικό «άγγιγμα». Είναι απλό και premium. Και δεν κυκλοφορεί στην πιάτσα.

Οι κινητήρες και οι χώροι

Ο βενζινοκινητήρας PURETECH 100 διατίθεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, ενώ οι κινητήρες PURETECH 130 και 155 hp συνδυάζονται με ένα αυτόματο 8τάχυτο κιβώτιο. Το ίδιο ισχύει και για τις εκδόσεις Diesel, με τους κινητήρες BlueHDi 100 και BlueHDi 130.

Όλοι οι κινητήρες -3κύλινδροι βενζίνης και 4κύλινδροι ντίζελ- είναι υπερτροφοδοτούμενοι και κατ’ εξακολούθηση βραβευμένοι. Οι συνδυασμοί υπερκαλύπτουν τις χωροταξικές διαστάσεις του αυτοκινήτου. Παίρνετε μία γεύση από το βίντεο του DS 3 Crossback επί ελληνικού εδάφους

Το DS 3 Crossback έχει μήκος 4,12m. Ναι, οι εξωτερικές διαστάσεις είναι μαζεμένες αλλά έχει αξιοποιηθεί σωστά η γεωμετρία της καμπίνας και εισπράττεις ιδιαίτερα άνετο χώρο για πόδια και κεφάλια. Υπάρχει η άπλα ενός SUV μαζί με μία αίσθηση ευελιξίας στην πόλη. Μαζί και 350lt έως 1.050lt αποσκευών.

Το πρόγραμμα Only You

Αυτό που θέλει η DS στην Ελλάδα είναι να παρέχει μία πρωτόγνωρη για τους ιδιοκτήτες της εμπειρία. Φαίνεται από το πρόγραμμα Only You. Δεν είναι το γνωστό all time classic άσμα των Platters. Πρόκειται για υπηρεσίες που συνοδεύουν όλους τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, κατεβάζεις την εφαρμογή My DS και αποκτάς πρόσβαση στα έγγραφα του αυτοκινήτου, ελέγχεις το ιστορικό των μετακινήσεών σου και λαμβάνεις ειδοποιήσεις για τη συντήρησή του. Ή παραγγέλνεις ακόμα και ένα DS Valet, έναν προσωπικό οδηγό, διαθέσιμο κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.

Μαζί έχουν προσθέσει και την υπηρεσία DS Club Privilège. Πρόκειται για ένα club αποκλειστικά για πελάτες DS. Τα μέλη του έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, όπως δείπνο με διακεκριμένους σεφ, ιδιωτικές εκθέσεις καθώς και διάφορα αποκλειστικά προνόμια, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών προσφορών DS από μεγάλες μάρκες, ξενοδοχεία και υπηρεσίες.

Το γράψαμε και αναλυτικά. Τη μπράντα της DS τη «χτίζουν» οι Γάλλοι με χρήμα, ευρηματικότητα και ένα σύνολο υπηρεσιών που μετρούν στην καθημερινότητα. Την τεχνολογία την έχουν. Είναι ήδη στη «δεξαμενή» της εταιρείας. Το εκλεπτυσμένο γούστο είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Και το χιλιοπαιγμένο premium εδώ δεν είναι κλισέ. Είναι η βάση της φιλοσοφίας τους. Από €21.800