RIP (Rest in Pink): Είδε την πόρτα εξόδου ο σχεδιαστής της Jaguar

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ο επικεφαλής σχεδιασμού της Jaguar κυριολεκτικά συνοδεύτηκε εκτός γραφείων εταιρείας. Μέχρι εκείνη την ώρα, η επαγγελματική κάρτα του Τζέρι ΜακΓκόβερν έγραφε «Chief Creative Εxecutive», ωστόσο κρίθηκε ότι η συμβολή του στον στρατηγικό και, αν μου επιτρέπετε, σημειολογικό επανασχεδιασμό της μάρκας έπρεπε να τελειώσει άμεσα. Μάλιστα, του ζητήθηκε να έχει αποχωρίσει μέχρι τη Δευτέρα. Με άλλα λόγια, να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει.

Οπως έγραψε ο Guardian, «ο Τζέρι ΜακΓκόβερν αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής δημιουργικού διευθυντή τη Δευτέρα, έπειτα από είκοσι χρόνια στον κλάδο, στον οποίο επέβλεπε τον σχεδιασμό μερικών από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα της εταιρείας, καθώς και την κυκλοφορία ενός νέου, ροζ ηλεκτρικού Jaguar».

Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη πριν από μερικούς μήνες, οι εικόνες με τη ροζ κονσεπτική Jaguar που θα σηματοδοτούσαν την αλλαγή πορείας τής άλλοτε αμιγώς βρετανικής εταιρείας και νυν του ομίλου της ινδικής Tata, στο πορτφόλιο της οποίας ανήκει η JLR (Jaguar Land Rover), είχαν κάνει το γύρο του κόσμου.

Οι αντιδράσεις ήταν, κατά κύριο λόγο, από αρνητικές έως καταδικαστικές. Δεν ήταν το ροζ. Ή το γαλάζιο σε παλ απόχρωση. ΟΚ ήταν κι αυτό, αλλά το χρώμα λειτουργούσε ως επικοινωνιακός αγωγός σύνδεσης της μάρκας με ένα άφυλο προφίλ, συμβατό με την τάση που είχε αναδυθεί από τη λεγόμενη «woke ατζέντα». Βασικά, ήταν σκέτη εμπορική αυτοκτονία.

Μπορούσε η Jaguar να δει την επόμενη μέρα της ταυτισμένη με αυτή την τάση; Το κοινό, τόσο και το εν δυνάμει όσο και το υπάρχον εμπορικά, δηλαδή οι πελάτες της, δεν φάνηκε διατεθειμένο να την ακολουθήσει. Eνδεικτικά, μέχρι τον Απρίλιο του 2025 οι πωλήσεις είχαν κατακρημνιστεί στο μείον 97% σε σχέση με τις αντίστοιχες της περασμένης χρονιάς.

Με όλο αυτό το σασπένς, προβληματικές αναφορές για το ηλεκτρικό της ρομποταξί στις ΗΠΑ και γενικότερα θολή εικόνα για το πώς θα αποκατασταθεί η εικόνα της στο καταναλωτικό κοινό, μάλλον υπάρχει κίνδυνος για την επιβίωση της μάρκας με σήμα τον ιαγουάρο. Οπως ακριβώς κινδυνεύει με εξαφάνιση και το υπέροχο αιλουροειδές.

