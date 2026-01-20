Ανάκληση ασύλου σε Παλαιστίνιο στην Ελλάδα: Γιόρταζε τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ, πόζαρε με τον Χανίγιε

Στην ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (άσυλο) Παλαιστινίου προέβη η Υπηρεσία Ασύλου, καθώς όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προέκυψε από στοιχεία ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 στα κιμπούτζ του Ισραήλ από τους τρομοκράτες της Χαμάς, και κρίνεται «επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Οπως υπενθυμίζει σε ανάρτησή του στο Χ (δείτε τη κάτω) ο κ. Πλεύρης, από τον Ιούλιο υπάρχει «πάγια εντολή» για την επανεξέταση όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγονται, ιδίως όταν υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση του καθεστώτος προστασίας, όπως συλλήψεις ή άλλες παράνομες συμπεριφορές.

Η υπηρεσία ασύλου ανακάλεσε καθεστώς προστασίας Παλαιστίνιου που προκύπτει ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς και απο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) January 20, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι το καθεστώς προστασίας δεν είναι μόνιμο και αντίστοιχα είναι αναγκαία η επανεξέτασή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να ανεχθεί την παροχή διεθνούς προστασίας σε άτομα που παρανομούν, «δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί, να προστατεύεται», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον Μοχάμαντ Αλκατίμπ (Mohamad Alkhatib) ο οποίος εισήλθε στη χώρα μας από την Κω στις 4 Μαρτίου 2025.

Αμέσως μετά την άφιξή του, πέρασε τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας (screening, SIS II, Interpol), χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο καταχωρημένο επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του σε κανένα σύστημα. Ετσι, τού χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Ο Αλκατίμπ αυτοπαρουσιαζόταν ως δημοσιογράφος -όπως κατά πάγια τακτική έκαναν πολλοί από τους τρομοκράτες της Χαμάς- επιδεικνύοντας μάλιστα και τη σχετική περιβολή (φωτογραφία κάτω). Αν και πόζαρε όμως, με γιλέκο Press και κάμερα στη Γάζα, δεν προκύπτει από πουθενά ότι εργαζόταν ποτέ σε κάποιο μέσο.

Σε άλλες φωτογραφίες ο Μοχάμαντ Αλκατίμπ εμφανίζεται δίπλα στον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, λίγους μήνες πριν την εξουδετέρωσή του στην Τεχεράνη το 2024.

Σε επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ενωση (σε συνεργασία με την οποία έγινε η σχετική ταυτοποίηση του εν λόγω Παλαιστινίου-υμνητή της Χαμάς) εξέφρασε τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη και τον διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου Μάριο Καλέα, για την «άμεση και αποφασιστική στάση απέναντι σε ένα πρόσωπο που απειλεί τη δημόσια τάξη και την εβραϊκή κοινότητα.

Η Ενωση εξήρε το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε μηδενική ανοχή απέναντι στη ρητορική μίσους και την εξύμνηση της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας ότι οι μηχανισμοί προστασίας των θεσμών δεν εργαλειοποιούνται από εκείνους που απεργάζονται τη βία.

