Οταν ο Πούτιν χώθηκε σε μονοθέσιο

Τέτοιες μέρες πριν από ακριβώς 15 χρόνια ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή του σε ένα μονοθέσιο της Formula 1. Η όλη φάση έλαβε χώρα σε μια μικρή ιδιωτική πίστα κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Βασικά ήταν ένα οργανωμένο event που τότε είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα και περιλάμβανε διάφορες δραστηριότητες – τύπου οδήγηση κάποιων μοτοσικλετών της Harley Davidson, πιλοτάρισμα αεροσκαφών, κυνήγι και ψάρεμα.

Είχε προηγηθεί η ενημέρωση (βλ. brief) από τους μηχανικούς και τους οδηγούς δοκιμών της ομάδας της Renault F1 για τα βασικά της υπόθεσης. Ωστόσο η «δοκιμή» (σε σκόπιμα εισαγωγικά, καθώς –εννοείται– δεν εύκολο να δοκιμάσεις ένα αυτοκίνητο της F1, όσο καλός οδηγός κι αν είσαι, άσε που δεν ξέρουμε πόσο καλός οδηγός ήταν ο Πούτιν) δεν ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακής δημοσιότητας. Ε ναι, ήταν και τέτοιο, αλλά ήρθε και ως παρακολούθημα οικονομικής συμφωνίας.

Η επίσκεψή του στην πίστα ήρθε μόλις έναν μήνα αφότου είχε ολοκληρωθεί το συμβόλαιο με τον τότε επικεφαλής της F1, αυτό το πανέξυπνο, κοντό και πάμπλουτο «γεράκι», τον Mπέρνι Εκλεστον, για να φέρει το Γκραν Πρι στη Ρωσία. Η συμφωνία οδήγησε στην κατασκευή της πίστας στο Σότσι και στον πρώτο αγώνα που έγινε επί ρωσικού εδάφους για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1, το 2014.

Φήμες λένε πως ο Βλαδίμηρος το πάτησε το γκάζι και έφτασε ταχύτητες μέχρι 240 χλμ./ώ. Ωστόσο σε κάποιο σημείο φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, έκανε το θεαματικό τετακέ του και σταμάτησε χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Για την Ιστορία, αν και τα κίτρινα αυτοκόλλητα παραπέμπουν στα χρώματα της ομάδας της Renault για τη χρονιά εκείνη (2010), όταν δηλαδή έτρεχαν για την ομάδα οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Βιτάλι Πετρόφ, ουσιαστικά επρόκειτο για ένα παλαιότερο μονοθέσιο, του 2001, εποχής Αλέν Προστ. Με αυτά και με εκείνα ο Πούτιν βγήκε στις ειδήσεις. Εκείνη τη φορά για καλό λόγο.

